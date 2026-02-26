El Kremlin apoya actuación de guardafronteras cubanos en incidente con lancha rápida

3 minutos

Moscú, 26 feb (EFE).- El Kremlin apoyó hoy la acción de los agentes de las Tropas Guardafronteras de Cuba durante el incidente ocurrido la víspera con una lancha rápida con bandera estadounidense en aguas territoriales cubanas en el que murieron cuatro tripulantes de la embarcación.

«Los guardafronteras cubanos hicieron lo que tenían que hacer en una situación como esta», declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Añadió que «respecto a la situación de seguridad en torno a la isla, es muy importante que todas las partes mantengan la contención y no permitan cualquier tipo de provocación».

Peskov trató de quitarle peso al asunto y desvincularlo de las deterioradas relaciones entre Cuba y Estados Unidos, al señalar que «no hay nada que comentar, La Habana informó que los ciudadanos cubanos detenidos que intentaron ingresar en territorio nacional con armas reconocieron que tenían como fin perpetrar atentados terroristas».

Reconoció que la situación en torno a la mayor de las Antillas se torna cada vez más tensa y subrayó que «nadie debe obstaculizar la solución de los problemas humanitarios que enfrentan los habitantes de la isla».

El Ministerio del Interior cubano afirmó este miércoles que los diez ocupantes de la lancha rápida procedente de EE.UU. interceptada en sus aguas territoriales «tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas».

La lancha, según un comunicado previo de las autoridades cubanas, había entrado de forma ilegal en aguas territoriales. Sus tripulantes comenzaron a disparar sobre la embarcación de las Tropas Guardafronteras, que les dio el alto infructuosamente para proceder a su identificación.

Cuatro de los tripulantes de la lancha fueron abatidos por las fuerzas cubanas y los otros seis resultaron heridos. Además, un oficial cubano tuvo que ser atendido.

El Ministerio del Interior indicó que todos los heridos son cubanos residentes en EE.UU. Además informó de la incautación de «fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje».

El incidente se produce en medio de una fuerte tensión entre Estados Unidos y Cuba, luego de que Washington impusiera un asedio petrolero a la isla e instara a La Habana a alcanzar un acuerdo.

En los últimos años se han reportado varios incidentes de este tipo, los dos últimos en 2022, con varios muertos. En general estos casos están relacionados con intentos de sacar de forma irregular a personas de la isla. EFE

mos/cg