El Kremlin critica la negativa de Estados Unidos de expedir visado a viceministro ruso

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Moscú, 22 sep (EFE).- El Kremlin criticó este martes la negativa de las autoridades estadounidenses de expedir un visado para el viceministro de Exteriores ruso Alexandr Alimov, quien iba a acompañar al canciller ruso, Serguéi Lavrov, durante su viaje a Nueva York para participar en las actividades de la Asamblea General de la ONU.

«Este será sin duda un tema que figurará en la agenda durante los contactos con los estadounidenses. Se trata de nuevas acciones inamistosas contra nuestro país», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Según Peskov, se trata de unas acciones que «contradicen las obligaciones de Estados Unidos como país anfitrión de la sede de la ONU».

«Un país que alberga la sede de la ONU no debería permitir tales acciones. Al contrario, tiene la obligación de garantizar una representación equitativa de los Estados miembros de las Naciones Unidas», insistió.

Alimov formaba parte de la delegación rusa encabezada por Lavrov, quien planea sostener en los márgenes de la Asamblea General más de 30 reuniones, entre ellas, un encuentro con su par estadounidense, Marco Rubio.

Lavrov señaló previamente que las hostilidades entre Rusia y Ucrania podrían haber terminado hace un año si se hubieran implementado los acuerdos alcanzados en la cumbre entre los presidentes ruso y estadounidense en Alaska en agosto de 2025.

Además, el canciller ruso anunció que Rusia está dispuesta a una nueva ronda de negociaciones sobre Ucrania ya que tiene «algo que decir».

Rubio, por su parte, afirmó que en las próximas semanas podría elaborarse una hoja de ruta para reanudar las negociaciones de paz en Ucrania.

Para ello, Washington ya tiene una herramienta de presión. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que había pedido a su homólogo ruso, Vladímir Putin, el cese de la guerra en su última conversación telefónica, ratificó la ley de sanciones que permite imponer aranceles de hasta el 100 % a países que compren hidrocarburos rusos como China e India.

El último encuentro entre Lavrov y Rubio tuvo lugar en julio pasado en los márgenes de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila y duró 35 minutos.EFE

mos/ajs