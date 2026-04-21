El Kremlin denuncia militarización de la UE tras saber sobre posibles ejercicios nucleares

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Moscú, 21 abr (EFE).- El Kremlin, en su quinto año de guerra contra Ucrania, denunció este martes la militarización de la Unión Europea tras conocer sobre la posibilidad de ejercicios nucleares conjuntos entre Francia y Polonia.

«Esto probablemente demuestra aún más el deseo de Europa de una mayor militarización y nuclearización, en materia de armas nucleares, lo que no contribuye a la estabilidad ni a la previsibilidad del continente europeo», afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Admitió que no conocía todos los detalles de la cuestión y que el Kremlin espera conocer «qué armas están involucradas específicamente» y a qué países se refiere.

Los comentarios fueron realizados en relación con la publicación de Politico sobre lo planes del presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro polaco, Donald Tusk, de realizar dichas maniobras conjuntas.

Ayer el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, advirtió que si Estados Unidos u otros países violan la moratoria sobre ensayos nucleares, Rusia respondería simétricamente.

Esta postura se basa «en las declaraciones de Washington sobre una posible reanudación de los ensayos nucleares a gran escala, con consecuencias fatales para el Tratado de Prohibición Total de los Ensayos Nucleares», explicó Riabkov.

A principios de febrero expiró el START III, firmado entre Rusia y Estados Unidos, y que limitaba la cantidad de ojivas nucleares almacenadas por ambos países.

A pesar de que Moscú llamó a Washington a prolongar un año el mantenimiento de esos límites sin renovar el tratado, la Casa Blanca no dio pasos en esa dirección.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, quiere que China -que dispondría ya de más de medio millar de cabezas nucleares- participe en las próximas negociaciones de desarme, mientras Moscú exige, por su parte, la participación en el futuro tratado de Francia y el Reino Unido.EFE

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