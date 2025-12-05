El máximo ente electoral en Perú propone chalecos antibalas para candidatos tras atentado

1 minuto

Lima, 5 dic (EFE).- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo ente electoral en Perú propuso la entrega de chalecos antibalas a los candidatos de las próximas elecciones presidenciales y legislativas del 2026, ante el reciente ataque sufrido por un postulante presidencial.

La propuesta se produce tras iniciar este organismo la compra de esos elementos de protección para sus funcionarios, informó el presidente de la entidad, Roberto Burneo, en declaraciones publicadas este viernes.

Burneo afirmó que el entorno en que se van a desarrollar estas elecciones (en abril próximo) no va a ser muy seguro, debido al clima de violencia criminal y tras el atentado sufrido el martes por el candidato presidencial Rafael Belaúnde Llosa, del que salió ileso.

El presidente de la entidad confirmó que el JNE inició ya el proceso de adquisición de chalecos antibalas para los jurados especiales.

El titular del JNE aclaró que este organismo no está autorizado ni tiene recursos para adquirir estos chalecos para los candidatos, razón por la cual invocó a «las autoridades del Poder Legislativo y Ejecutivo a que tomen esas medidas y no escatimen esfuerzos» para brindar seguridad. EFE

