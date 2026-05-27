El magnate Slim dice que el problema «más importante» de México es su petrolera estatal

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El magnate mexicano Carlos Slim identificó el martes la crisis de la petrolera estatal Pemex como el principal problema del país.

Slim es el hombre más rico de México, con una fortuna estimada en unos 125.000 millones de dólares.

El propietario de América Móvil, la mayor operadora de telefonía móvil de América Latina, ofrece todos los años una rueda de prensa en la que aborda un abanico amplio de temas.

Felicitó la gestión de la economía de la presidenta Claudia Sheinbaum y criticó la decisión de Moody’s de rebajar la calificación de la deuda soberana de México.

Anunció asimismo inversiones para este año de unos 5.000 millones de dólares, aunque sin ahondar en detalles.

Evitó, además, temas espinosos como la orden de arresto en Estados Unidos contra un gobernador en funciones.

«Tenemos algunos problemas», dijo Slim, de 86 años. «Uno de ellos, quizá el más importante, es la gran baja de la producción petrolera y la situación de Pemex», Petróleos Mexicanos.

«Lo que debe de hacer es producir petróleo», añadió.

«Hubiera sido impresionante que tuviera (una producción) de dos millones de barriles por día ahorita que (el barril) está a 100 dólares», añadió.

La empresa enfrenta una profunda crisis marcada por el declive de su producción, falta de inversiones y una deuda que ronda los 85.000 millones de dólares. Cerró 2025 con una pérdida de unos 2.500 millones de dólares, mientras el gobierno invierte en su rescate con un agresivo apoyo financiero.

El magnate -con intereses en el negocio petrolero- anunció en septiembre de 2025 inversiones de cerca de 2.000 millones de dólares para la perforación de una treintena de pozos de Pemex.

«Está habiendo mucha inversión en petróleo», apuntó. «Va a subir, yo espero, la producción, entre pública y privada, como en 800.000 barriles», que se sumarán a la producción diaria actual de 1,6 millones de barriles.

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