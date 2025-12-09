El multimillonario Andrej Babis regresa al poder en la República Checa

El multimillonario checo Andrej Babis fue nombrado este martes primer ministro de la República Checa, dos meses después de las elecciones legislativas que ganó su partido y cuatro años después de haber perdido el poder.

Babis, de 71 años, que ya había dirigido el país entre 2017 y 2021, fue nombrado oficialmente por el presidente Petr Pavel.

«Prometo a todos los ciudadanos de la República Checa defender sus intereses, tanto a nivel nacional como internacional», declaró ante los medios durante la ceremonia de investidura.

Al no contar con la mayoría suficiente para gobernar en solitario – 80 escaños de 200-, firmó un acuerdo de coalición con los partidos euroescépticos de extrema derecha SPD y de derecha La Voz de los Automovilistas.

Babis, que hizo campaña prometiendo aumentar las prestaciones sociales y reducir la ayuda a Ucrania para priorizar a los checos, defendió su lealtad a la Unión Europea tras las elecciones.

Sin embargo, su regreso al poder podría implicar un giro respecto a Bruselas y un acercamiento a Hungría y Eslovaquia, que han rechazado cualquier ayuda militar a Ucrania y han obstaculizado las sanciones contra Rusia.

