El Nikkei se dispara y supera los 65.000 puntos intradía gracias a los semiconductores

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(Actualiza tras alcanzar el Nikkei los 65.000 puntos)

Tokio, 25 may (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se disparó en la apertura de este lunes, superando la barrera de los 65.000 puntos intradía por primera vez impulsado por el alza de las empresas de semiconductores en el mercado estadounidense en la sesión previa.

Transcurrida la primera hora de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba un 2,8 %, o 1.775,24 puntos, hasta 65.114,31 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía un 1,44 %, o 56,18 puntos, hasta 3.948,64 unidades.

El parqué tokiota se vio impulsado por el alza de los títulos tecnológicos, y en especial del sector de los semiconductores, durante la sesión del viernes en el mercado estadounidense, gracias a las expectativas de avances en las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos.

En la apertura de este lunes, la firma japonesa de semiconductores Advantest crecía alrededor de un 6 % y Tokyo Electron sumaba un 3,5 %.

El gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA) con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, sumaba más de un 5 %.

Las subidas eran también generalizadas entre las principales empresas japonesas.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, subía más de un 3,5 %, y su rival Honda crecía más de un 1,5 %.

Además, el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony avanzaba más de un 1 %.

El principal banco japonés, MUFG, bajaba más de un 0,5 %, y Fast Retailing, la matriz de la popular cadena de tiendas de ropa Uniqlo, subía más de un 0,5 % tras arrancar la sesión a la baja. EFE

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