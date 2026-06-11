El norte de Eslovenia sufre apagones y graves inundaciones por una fuerte tormenta

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Zagreb, 11 jun (EFE).- Una fuerte tormenta con vientos de gran intensidad, granizo e intensas lluvias causó importantes daños en las últimas horas en el norte de Eslovenia, donde dejó a más de 8.000 personas sin electricidad y causó destrozos en casas, carreteras y en los cultivos agrícolas.

En el municipio más afectado, Komenda, de unos 7.000 habitantes, son miles los vecinos que todavía no tienen electricidad este jueves, mientras numerosas carreteras locales seguían bloqueadas por árboles y escombros caídos, y el tráfico ferroviario entre la capital, Liubliana, y la ciudad de Kamnik ha sido suspendido, informó la agencia de noticias STA.

Los fuertes vientos derribaron las líneas eléctricas en la región de Gorenjska, al norte de Liubliana, mientras el granizo, de hasta el tamaño de pelotas de tenis en algunas zonas, destruyó cultivos agrícolas.

Los aguaceros torrenciales, con hasta 28 mm de lluvia en 30 minutos, provocaron además inundaciones en sótanos y plantas bajas.

Según el alcalde, Franc Cebulj, amplias zonas del municipio de Cerklje, de unos 2.000 habitantes, han sufrido daños generalizados, sin prácticamente ningún edificio intacto, mientras que los cultivos agrícolas de la región han quedado completamente destruidos tras quedar cubiertos durante la noche por el granizo.

Los equipos de emergencia y los bomberos continúan trabajando sobre el terreno para despejar carreteras, evacuar agua de los edificios e instalar lonas de emergencia en los tejados dañados, mientras la magnitud de los daños se evaluará en los próximos días, informan los medios locales.EFE

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