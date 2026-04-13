El nuevo Gobierno húngaro de Péter Magyar se constituirá antes de finales de mayo

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Budapest, 13 abr (EFE).- Con la victoria del conservador Péter Magyar en las elecciones de Hungría de este domingo se inicia un procedimiento de entrega del poder que podría alargarse hasta finales de mayo, hasta cuando el ultranacionalista Viktor Orbán todavía seguirá en el poder.

Magyar logró una aplastante victoria contra Orbán, que gobierna el país desde 2010 con mayorías cualificadas de dos tercios.

También el nuevo Gobierno contará con una mayoría parlamentaria de dos tercios, con al menos 138 de los 199 escaños, aunque con el recuento final, incluyendo el voto del exterior, ese número podría todavía subir hasta 142 parlamentarios.

Al final del recuento de la totalidad de los votos, previsto de aquí al sábado, comienza un periodo de hasta tres semanas, cuando el Comité Electoral Nacional y los tribunales tratarán los recursos presentados.

Según las leyes, el presidente de Hungría, Tamás Sulyok, convocará una reunión del nuevo Parlamento, prevista para el 11 o 12 de mayo, al estar determinado que esto debe suceder dentro de 30 días después de las elecciones.

Magyar pidió hoy a Sulyok que acelere el proceso y adelante la fecha de esta reunión al 5 de mayo, cuando el presidente hace su propuesta al cargo de primer ministro.

El jefe de Estado, un hombre cercano a Orbán, ha convocado una reunión con los representantes de los partidos que lograron superar el umbral del 5 % para el próximo miércoles.

Las leyes no determinan las pautas de la propuesta de formación de Gobierno, lo que significa que existe un factor subjetivo en este punto del proceso, aunque el candidato debe conseguir el apoyo de la mayoría del Parlamento.

Hasta la primera sesión del nuevo Parlamento el Gobierno de Orbán opera con plenas competencias, aunque la Asamblea ya no suele reunirse en este periodo.

Según el calendario, en la semana tras la primera sesión del Parlamento se elige el nuevo primer ministro a propuesta del jefe de Estado.

Para ser elegido, el candidato debe conseguir el 50 % de los votos más uno, y considerando que el Parlamento tiene 199 diputados, en el caso de Magyar será un formalismo ya que su partido, el Tisza, tiene al menos 138 parlamentarios.

En los ciclos anteriores, el proceso de elección del jefe de Gobierno se ha realizado en una o dos semanas.

Los miembros del Ejecutivo, que esta vez estará compuesto sobre todo por expertos, según adelantó Magyar, prestarán juramento ante el Parlamento, previsto para la segunda mitad de mayo.EFE

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