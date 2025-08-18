El oficialista MAS pierde mayoría en el Legislativo tras las elecciones en Bolivia

2 minutos

La Paz, 18 ago (EFE).- Después de confirmarse que el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) no gobernará Bolivia tras casi 20 años, los resultados de conteo rápido de las elecciones generales ratificaron que tampoco tendrá mayoría en el Legislativo y que su representación será de un solo diputado.

En la última gestión legislativa, que se conformó tras los comicios de 2020, el MAS alcanzó a tener 21 senadores de 36 que debe haber, por encima de los 11 del partido opositor Comunidad Ciudadana (CC), que lidera el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) y de 4 senadores de la alianza opositora Creemos, del gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Asimismo, desde 2020 el MAS dominó la Cámara de Diputados con la presencia de 75 asambleístas, casi el doble de los representantes de CC, que obtuvo 39 diputados, y por encima de los legisladores de Creemos que llegaron a 16.

Es decir que de los 96 asambleístas, entre diputados y senadores, que logró obtener el MAS en 2020, en estas elecciones solo alcanzó a tener un diputado que represente al partido oficialista en la Asamblea Legislativa.

Según la distribución de escaños con el conteo rápido de la empresa Ipsos Ciesmori, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), que postula al senador opositor Rodrigo Paz Pereira, obtendrá 13 senadores; mientras que la alianza Libre, del expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga, alcanzará 11 senadores.

La alianza Unidad, del empresario Samuel Doria Medina tendrá 6 senadores y Autonomía para Bolivia -Súmate, del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, alcanzará la representación de un senador.

Hay espacios para cinco escaños más pero corresponden a los opositores, por lo que la presencia del MAS en la Cámara Alta es nula.

En la Cámara de Diputados el MAS proyecta tener un solo legislador, según los resultados preliminares, algo que es considerado como una gran derrota luego de haber comandado varias legislaturas con mayoría absoluta.

En las elecciones generales de este año, los bolivianos votaron para elegir al presidente, vicepresidente, a 36 senadores (4 por departamento), 130 diputados (60 plurinominales, 63 uninominales) y 7 de circunscripciones especiales indígena originario campesina» y 9 representantes ante organismos parlamentarios supraestatales. EFE

drl/eb/ad

(foto) (video)