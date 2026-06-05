El Orgullo de São Paulo cumple 30 años con caída de patrocinios y amenazas de la derecha

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Jon Martín Cullell

São Paulo, 5 jun (EFE).- La marcha del Orgullo de São Paulo, una de las mayores del mundo, cumple este domingo 30 años, en un contexto marcado por la caída de patrocinadores y los ataques de la derecha a pocos meses de las elecciones presidenciales.

La tradicional manifestación por la Avenida Paulista, la más emblemática de la metrópolis brasileña, contará esta vez con el menor número de carrozas en más de un lustro, debido a la falta de financiación.

De acuerdo con los organizadores, la reducción es del 60 % respecto a la edición anterior, lo que ha sembrado la preocupación dentro de la comunidad LGBT.

La cantante Pabllo Vittar, una de las más famosas de Brasil e icono del colectivo, llamó a sus seguidores a “reclamar” a las marcas.

“No nos vamos a callar delante de esto. No es solo una fiesta; se trata de la convivencia, de nuestros derechos”, afirmó en un mensaje colgado en redes sociales.

La vicepresidenta de la asociación que organiza la marcha, Claudia Regina Santos, dijo a EFE que la reducción empezó el año pasado con la vuelta de Donald Trump a la Presidencia de EE.UU. y se ha agravado ahora con la inestabilidad geopolítica y económica mundial.

“Algunas empresas han eliminado la agenda LGBT de sus patrocinios”, explicó, antes de señalar que llegaron a temer una reducción aún mayor.

Esta situación ha obligado a cancelar una carrera especial para el Orgullo y ha llevado a algunos artistas a reducir sus caché para participar en la marcha.

Ataques de la derecha

Además de la disminución de la financiación, el desfile se enfrenta este año el uso del discurso anti LGBT por parte de una derecha próxima a las iglesias evangélicas y que intenta ganar votos de cara a las elecciones de octubre.

En São Paulo, la Cámara Municipal votó de forma preliminar a favor de un proyecto que prohíbe la realización de eventos LGBT en lugares públicos, así como la asistencia de menores de edad a los mismos.

El proyecto todavía tiene que pasar por una segunda votación y los partidos de izquierda confían en poder frenarlo sea en la Cámara o en la justicia, al considerarlo inconstitucional.

Para la concejala Amanda Paschoal, una mujer trans que milita en el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), la prohibición de la marcha, que tiene un gran impacto económico, supondría un tiro en el pie para la ciudad.

Este año, con la llegada de miles de personas de fuera, el evento debe inyectar alrededor de 466 millones de reales (unos 92 millones de dólares u 80 millones de euros) en la economía local, según previsiones de la Asociación comercial de São Paulo.

“El proyecto forma parte de una estrategia electorera que aún consigue movilizar a la sociedad a través del pánico moral; estamos viendo un crecimiento de las agendas anti LGBT y anti trans”, dijo a EFE Paschoal.

Por ahora, el alcalde conservador Ricardo Nunes, aliado de las iglesias evangélicas, no se ha pronunciado sobre la propuesta.

En este contexto cargado, no sorprende que el lema de la marcha este año tenga una connotación política clara: “La calle convoca, la urna confirma”.

La campaña para las elecciones está marcada por el enfrentamiento entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de línea progresista, y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), conocido por su homofobia.

“Es muy importante que recuperemos la conciencia y entendamos nuestro poder a la hora de votar”, afirmó Paschoal, sobre la potencial influencia política del colectivo LGBT.

En cuanto al futuro del desfile en medio de estos desafíos, Claudia Regina Santos aseguró que seguirán ocupando las calles para “marcar un espacio y una posición”.

“Ya hicimos marchas sin un céntimo, debimos dinero dos años seguidos… No podemos ceder”, afirmó.EFE

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