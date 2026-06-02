El orgullo de una hermandad de peruanos en Madrid ante la llegada del papa «de Chiclayo»

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Pepi Cardenete y Clara Antón

Madrid, 2 jun (EFE).- La peruana Gloria Vázquez, residente en Madrid, sintió una «emoción tremenda» cuando Robert Francis Prevost salió al balcón de San Pedro y se descubrió que, tras la fumata blanca que salió aquel 8 de mayo por la chimenea de la Capilla Sixtina, se escondía el primer pontífice con nacionalidad peruana de la historia.

«Le escuchas hablar con ese cariño (de Perú) y hablar en español, en castellano… Es algo que te llena. Es un orgullo todo el mundo diciendo ‘el papa peruano’, porque él también lo dice», cuenta a EFE la representante legal, hermana mayor y presidenta de la Hermandad de la Virgen de la Puerta de Otuzco.

Es una congregación que nació en 1991 en Madrid cuando «la fe cruzó el charco» y unos pocos devotos emigrados empezaron a unirse en la capital española en torno a una imagen muy querida y popular en el norte de Perú.

Empezaron siendo siete y ahora son una treintena de hermanos, aunque devotos son muchos más: se reúnen entre cien y doscientos -de diferentes nacionalidades- en las fiestas de diciembre.

Vázquez, que recibe a EFE a pocos días de la visita a Madrid de León XIV, sabe de primera mano que el pontífice estadounidense (Chicago, 1955) se siente también profundamente peruano -no en vano vivió allá 38 años como misionero y arzobispo de Chiclayo (noroeste)- y tira de anécdota para contarlo:

El papa de Chiclayo

En la parroquia de la Virgen de los Llanos, hogar de la agrupación desde 2003, Vázquez cuenta que el pasado mes de enero, y pese a que estuvo a punto de anularse, la Hermandad de la Virgen de la Puerta de Otuzco pudo ir al Vaticano a ver al papa.

«Fue una audiencia general, pero no pensábamos que nos iban a dar un lugar cercano y luego que íbamos a poder saludar al papa y traernos un recuerdito que nos dieron a los participantes», rememora.

Y sigue recordando: «Una hermana le dice al papa ‘soy de Chiclín’, que es un lugar de Perú que está al norte, y el papa contesta: ‘¡yo de Chiclayo!'».

«O sea… El papa se sentía peruano, y eso, tú que lo estás viviendo ahí, es que te emociona. ¡Que una autoridad representante de Cristo en la tierra te diga que es de Chiclayo! Es increíble. Te transporta… Hay que vivirlo», añade Vázquez sobre un viaje a Roma que le costó semanas procesar.

También recuerda aquel encuentro con «mucha ilusión y mucha emoción» Francisco Martín Murillo, el párroco de la Virgen de los Llanos, quien valora que los feligreses «se vuelcan» con la inminente llegada de León XIV a Madrid.

Vázquez también espera con emoción la llegada de un pontífice «muy entregado al pueblo», según dice en la pequeña sala de la parroquia que le corresponde a la hermandad. Cerca, en una pared de la nave de la iglesia, se eleva la imagen que adoran.

Junto a ella, una réplica exacta de la advocación mariana del norte de Perú hecha en la Escuela de Bellas Artes de Trujillo, cuelga un cuadro con la oración a la Virgen de la Puerta, declarada Patrona del Norte de Perú y Reina de la Paz Mundial por el papa Pío XII hace más de 80 años, y elevada por Francisco a Madre de la Misericordia y la Esperanza.

«¡Oh, amorosísima Patrona! Condúcenos a la Patria Celestial. Ábrenos las puertas del Cielo para cantar contigo la Gloria de Dios», concluye el rezo.

Un papa «impregnado» de Perú

Vázquez considera que Prevost se ha «impregnado» del «sufrimiento», el «dolor», la «angustia» y, en definitiva, de «todo lo que ha vivido» durante sus años en Perú, y destaca que es un religioso «muy entregado al pueblo».

En Perú «siempre ha estado en el campo, en acción, trabajando al pie del cañón, en el terreno», fuera de la «oficina» y «comiendo con la plebe», ensalza la hermana mayor de la hermandad.

«Eso te llena porque ves que ha entrado en tu mundo, en tu realidad», resalta.

Da cuenta de ello también Rosario, natural de Mocupe, una localidad de la provincia de Chiclayo que el entonces cardenal Prevost visitó durante las fiestas patronales de 2023.

Rosario, vecina de Madrid, se encontraba en el pueblo y presenció las escenas en la distancia y entre la multitud, pero pudo observar que el ahora papa -por entonces algo impensable, remarca- era «muy amable con todo» el mundo, que «alzaba a los niños y los bendecía», y que «se había hecho muy peruano».

«En los pueblos del norte de Perú hay mucha pobreza y lo que a él le gustaba era eso, estar ahí, ayudando», apostilla sobre quien «hacía eventos para recaudar fondos para ayudar» a los más desfavorecidos.

Con ellos también se volcará durante su viaje a España: el 6 de junio, cuando llegue a Madrid, el papa visitará un centro de Cáritas, y en Barcelona verá a los reclusos de una cárcel de las afueras de la ciudad.

Y en Canarias, archipiélago que se erige como símbolo de la migración por la llegada constante de personas africanas que intentan alcanzar las costas de Europa, León XIV cumplirá un deseo que tenía Francisco al reunirse con migrantes, trabajadores y voluntarios en uno de los puertos más famosos de las islas. EFE

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