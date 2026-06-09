El país anfitrión de la COP31 llama a desarrollar el uso de la electricidad

afp_tickers

2 minutos

La presidencia turca de la próxima conferencia mundial sobre el clima (COP31) exhortó este martes a los países a desarrollar el uso de la electricidad, pero de manera voluntaria y no vinculante.

Cuando faltan cinco meses para la COP31 de Antalya, que se celebrará del 9 al 20 de noviembre, Turquía propuso en Bonn aumentar la proporción de la demanda energética cubierta por la electricidad desde «algo más del 20% actual hasta el 35% para 2035». Considera que esto aceleraría la transición de los combustibles fósiles hacia las energías renovables.

Pero este objetivo forma parte de un conjunto de compromisos voluntarios que los países podrán adoptar o no.

Se distingue así de los objetivos vinculantes que se negocian anualmente durante las COP y que necesitan el consenso de los cerca de 200 países miembros de la Convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.

Turquía presentó su iniciativa en plena guerra en Oriente Medio, que ha hecho tambalear la seguridad energética.

A modo de ejemplo, los automóviles eléctricos permiten reducir la dependencia del petróleo importado.

«Electrificando la vida cotidiana, desde el transporte hasta los edificios y la industria, podemos proteger a las familias y a las empresas frente a mercados energéticos volátiles», aseguró el presidente de la COP31, Murat Kurum, citado en un comunicado.

«Esta será una de las prioridades determinantes de nuestra presidencia de la COP31», prometió.

El lunes el australiano Chris Bowen, que preside las negociaciones de la COP31 junto con Turquía, declaró a la AFP en Bonn que la electrificación permite matar dos pájaros de un tiro: mejora la seguridad energética y «reduce la necesidad de combustibles fósiles».

«Es importante fijar objetivos y metas, pero ya tenemos tantos objetivos; el tema es saber cómo vamos a alcanzarlos», comentó a la AFP Alden Meyer, del grupo de reflexión E3G.

jmi/ico/LyS/erl/pb