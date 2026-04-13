El papa: Estoy muy contento con mi visita a España

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A bordo del avión papal, 13 abr (EFE).- El papa León XIV aseguró a EFE este lunes que está «muy contento» por su visita a España y que tiene «grandes recuerdos» del tiempo que pasó en el país, al ser preguntado durante el vuelo a Argelia, primera etapa de su tercer viaje internacional.

León XIV mandó un mensaje a los españoles y les pidió «que sean signos de esperanza».

«Yo estoy muy contento de mi visita, tengo grandes recuerdos del tiempo que he estado en España, la fe, la alegría y siempre muy contento por la hospitalidad de los españoles», añadió.

A preguntas de otros de los periodistas que viajan con él en su viaje a África, el pontífice estadounidense también se declaró muy contento de participar en la celebración en la Sagrada Familia de Barcelona: «Es realmente una joya cultural y religiosa para todos».

El papa viajará a España del 6 al 12 de junio de 2026, en la primera visita de un pontífice al país en quince años, tras el último viaje de Benedicto XVI en 2011.

El itinerario incluirá estancias en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. El papa llegará a Madrid el 6 de junio y permanecerá en la capital hasta el día 9. Posteriormente viajará a Barcelona, donde estará hasta el 11, y desde allí se desplazará a las Islas Canarias, donde concluirá su visita el 12 de junio.

El lema oficial del viaje será “Alzad la mirada”, una expresión del evangelio de San Juan que, según el Vaticano, es una llamada a la esperanza y a la contemplación, una invitación a descubrir la presencia de Dios más allá de las preocupaciones cotidianas y a redescubrir la unidad y la caridad.

Durante su estancia están previstas al menos dos misas multitudinarias: una el 7 de junio con motivo del Corpus Christi y otra de despedida el 12 de junio en Santa Cruz de Tenerife. En Madrid, el pontífice mantendrá un encuentro con jóvenes en la plaza de Cibeles. EFE

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