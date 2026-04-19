El papa desea que el cese de las hostilidades en todo Oriente Medio se vuelva permanente

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Luanda 19 abr (EFE).- El papa León XIV afirmó que la tregua anunciada en Líbano es «motivo de esperanza y alivio» y deseó que se trabaje en Oriente Medio para que el cese de las hostilidades se vuelva permanente, durante el rezo del Regina Coeli en la misa que celebró en el barrio de Kimbala, en Luanda.

Durante su mensaje antes del rezo, el papa además lamentó «profundamente la intensificación de los ataques contra Ucrania y que afectan a la población civil» y manifestó su cercanía y sus oraciones «por todo el pueblo ucraniano». EFE

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