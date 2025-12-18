El papa León XIV releva al cardenal Dolan y nombra a un obispo con perfil social al frente de Nueva York

afp_tickers

2 minutos

El papa León XIV Nombró a Rolan Hicks al frente de la arquidiócesis de Nueva York en reemplazo del influyente cardenal Timothy Dolan, apartando así a una figura clave del sector conservador en favor de un joven obispo sensible a las cuestiones sociales.

El Vaticano anunció el jueves la nominación de Hicks, un obispo de 58 años procedente de Illinois y poco conocido por el gran público.

Este último mostró recientemente su solidaridad con los migrantes, en un contexto de críticas a la política migratoria del gobierno de Donald Trump.

Se trata del nombramiento episcopal más importante desde la elección de León XIV al frente de la Iglesia católica en mayo, lo que deja entrever la voluntad de una mayor firmeza frente a las decisiones de la administración estadounidense, en particular en materia de defensa de los derechos humanos.

La decisión pone fin a meses de conjeturas sobre la elección de León XIV para reemplazar a monseñor Dolan, considerado cercano al presidente estadounidense, quien lo había señalado como su candidato favorito en el cónclave de mayo.

En un contexto de fuerte polarización en Estados Unidos, la elección de León XIV puede interpretarse como una voluntad de alejar a la arquidiócesis de Nueva York de una imagen partidista y de insistir en el mensaje de la Iglesia católica en materia de doctrina social y atención a los marginados.

En noviembre Hicks expresó su «solidaridad con todos nuestros hermanos y hermanas» con motivo de la publicación de una carta de los obispos estadounidenses que criticaba la política antimigratoria de la Casa Blanca.

Donald Trump emprendió desde enero una campaña dura contra lo que califica de inmigración ilegal, hablando de una «invasión de Estados Unidos por criminales procedentes del extranjero» y comunicando ampliamente sobre las expulsiones.

Siguiendo la línea de su predecesor argentino Francisco, León XIV llama a acoger a los refugiados y a respetar los derechos humanos, llegando incluso a denunciar el trato «extremadamente irrespetuoso» dispensado a los migrantes por Washington.

Hicks comparte otros puntos en común con León XIV ya que ejerció su ministerio en varias parroquias de la arquidiócesis de Chicago, ciudad natal de Robert Francis Prevost, y sirvió durante cinco años en El Salvador, en América Central, mientras que León XIV pasó veinte años en Perú.

cmk/ide/db/meb/pc/mab/mb