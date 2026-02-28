El papa recibe al ministro de Exteriores cubano en medio de las tensiones con EE.UU

(Actualiza con mensaje del ministro cubano Bruno Rodríguez)

Ciudad del Vaticano, 28 feb (EFE).- El papa León XIV ha recibido este sábado en audiencia en el Vaticano al ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, según ha confirmado la Santa Sede, en medio de las tensiones entre la isla y Estados Unidos.

La audiencia entre el pontífice estadounidense y el ministro ha sido confirmada en el boletín diario vaticano, en el que Rodríguez aparece mencionado como «enviado especial» del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Rodríguez confirmó después el encuentro en su perfil de la red social X, en un mensaje con dos fotografías con el papa.

«Agradezco profundamente a Su Santidad León XIV(@Pontifex_es ) el honor de haberme recibido en Audiencia como Enviado Especial del Presidente de la República de #Cuba, @DiazCanelB», escribía, sin aportar otros detalles.

En el Vaticano también ha mantenido un encuentro con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin.

La cita se da en medio de tensiones entre La Habana y Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que su país podría optar por «una toma de control amistosa de Cuba».

En este sentido, hace una semana el Vaticano también recibió a dos diplomáticos estadounidenses: el encargado de Negocios en La Habana, Mike Hammer, y el embajador ante la Santa Sede, Brian Burh.

En concreto, les recibió el secretario vaticano para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, para hablar sobre la situación en Cuba.

Hammer se reunió además el pasado miércoles en Roma con un grupo de exiliados cubanos y, en declaraciones a EFE, aseguró que en el Vaticano ha mantenido conversaciones para «ver qué es lo que se puede hacer para intentar asegurar que se pueda llegar a un cambio de manera pacífica» en Cuba.

El propio papa León XIV ha pedido recientemente a Washington y La Habana «un diálogo sincero y eficaz para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del pueblo cubano».

En estos días también ha recibido en audiencia al obispo de Guantánamo y Baracoa, monseñor Silvano Pedroso Montalvo, mientras que el resto de prelados que residen en la isla no han podido viajar a Roma para la tradicional visita ‘ad limina’, que deben cumplir cada cinco años, debido a la carestía de combustible. EFE

