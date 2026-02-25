El Parlamento de Nicaragua autoriza préstamo con el BCIE para infraestructura vial

San José, 25 feb (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua autorizó al Ejecutivo la gestión de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 97 millones de dólares para ampliar y mejorar las carreteras de ese país centroamericano, informó este miércoles el Diario Oficial La Gaceta.

El decreto legislativo del contrato de préstamo fue enviado por el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y aprobado de forma unánime en la víspera por el Legislativo en Managua, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, según un acuerdo presidencial publicado en La Gaceta.

El préstamo será utilizado para financiar la ejecución del ‘XI Programa de Ampliación y Mejoramiento de Carreteras’, siendo el organismo ejecutor el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), según el convenio.

El pasado 5 de febrero, Ortega y Murillo otorgaron plenos poderes al nuevo viceministro de Hacienda y Crédito Público, Nicolás Espinoza Rivera, para que, actuando en nombre y representación del Ejecutivo, suscribiera con el BCIE ese contrato de préstamo por un monto de 97 millones de dólares, el que hizo 5 días después.

En octubre pasado, el Ejecutivo nicaragüense había autorizado al entonces ministro de Hacienda y Crédito Público, Óscar Danilo Mojica Aguirre, para que, actuando en nombre y representación del Gobierno, suscribiera con el BCIE un contrato de préstamo por un monto de 235 millones de dólares, incluyendo esos 97 millones de dólares.

Mojica Aguirre, que renunció a su cargo en diciembre pasado, es hijo del exjefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua y actual ministro de Transporte e Infraestructura, Óscar Salvador Mojica Obregón, entidad que será la encargada de manejar los recursos que desembolsará el BCIE.EFE

