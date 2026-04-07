El Parlamento de Vietnam elige al líder del Partido Comunista como presidente

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El líder del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, fue elegido este martes por el Parlamento como presidente del país asiático, lo que corona su intento de centralizar el poder en una nación donde tradicionalmente los altos cargos han gobernado colectivamente.

Tras asegurarse en enero un nuevo mandato como secretario general del partido gobernante, Lam ocupará ahora el segundo puesto en la jerarquía política vietnamita, lo que unifica el liderazgo del movimiento comunista y del Estado, tal y como hizo el presidente Xi Jinping en la vecina China.

«Para mí, asumir la responsabilidad de secretario general y presidente es un gran honor (…), una responsabilidad y un deber sagrado y noble», dijo Lam en un discurso tras tomar posesión.

Tran Thanh Man, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que el 100% de los legisladores presentes aprobaron la resolución que nombra a Lam como presidente para el período 2026-2031.

Lam es la primera persona en conseguir los dos cargos más altos a través de los procesos normales de selección de líderes del partido, en lugar de asumirlo tras la muerte de un titular.

En menos de dos años como líder comunista, ha dejado atrás a sus rivales y ha transformado el país mediante una agresiva campaña de reformas, al fusionar provincias y recortar la burocracia.

Lam se ha fijado el ambicioso objetivo de un crecimiento anual del 10% para este centro de fabricación del sudeste asiático y ha impulsado al partido a respaldar su visión de una reforma orientada al desarrollo.

Vietnam es a la vez un Estado represivo unipartidista y un punto brillante de la economía regional, donde el Partido Comunista ha buscado lograr un rápido avance para reforzar su legitimidad.

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