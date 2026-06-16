El Parlamento Europeo aprueba definitivamente el acuerdo comercial con Trump

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El Parlamento Europeo aprobó definitivamente el martes el acuerdo comercial alcanzado el año pasado entre la Unión Europea y el presidente estadounidense Donald Trump, con la esperanza de apaciguar las relaciones transatlánticas tras meses de tensiones.

Reunidos en Estrasburgo, los diputados validaron por 440 votos a favor, 151 en contra y 50 abstenciones la eliminación de los aranceles aplicados en la UE a la mayoría de productos industriales y agrícolas procedentes de Estados Unidos.

Se trata del principal compromiso asumido el pasado verano boreal en la localidad escocesa de Turnberry, a cambio de limitar al 15% los aranceles impuestos en 2025 por el mandatario estadounidense a las importaciones europeas.

Los eurodiputados, que consideraban desequilibrado el acuerdo negociado por Bruselas, superaron sus reservas tras negociar varias salvaguardias para proteger los intereses europeos frente a Trump.

En un acuerdo negociado en mayo con los Estados miembros, los eurodiputados lograron una cláusula que prevé la expiración automática del pacto comercial a finales de 2029, tras el fin del mandato de Trump, salvo que se apruebe una prórroga.

Además, la Comisión podrá suspender el tratado aduanero si Trump no elimina antes de fin de año los aranceles adicionales del 50% que impuso a cientos de productos que contienen acero y aluminio.

«La votación de hoy es un paso importante porque representa una oportunidad para avanzar y reforzar nuestra posición» frente a Washington, afirmó el lunes el vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, durante un debate parlamentario.

El Partido Popular Europeo (derecha), el mayor grupo parlamentario, votó a favor en nombre de la preservación del enorme intercambio comercial entre la UE y Estados Unidos.

Sin embargo, las garantías obtenidas no lograron disipar todas las objeciones, especialmente entre la izquierda y parte de la extrema derecha.

«Es una verdadera humillación para la Unión Europea. Una vez más, nos doblegamos ante Estados Unidos», estimó la diputada izquierdista Emma Fourreau.

Los 27 Estados miembros, cuya aprobación también es necesaria, respaldaron provisionalmente a fines de mayo el compromiso alcanzado con el Parlamento.

Tras esta validación definitiva de los eurodiputados, solo resta su aprobación formal para que se complete la ratificación.

Esto permite cumplir con el ultimátum fijado por Trump, que vence el 4 de julio, día de los 250 años de Estados Unidos.

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