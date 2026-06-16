El Parlamento Europeo ratifica el pacto comercial de la UE con Estados Unidos

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(Actualiza con declaraciones de las presidentas de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Parlamento Europeo, Roberta Metsola).

Estrasburgo (Francia), 16 jun (EFE).- El Parlamento Europeo ratificó este martes el pacto comercial de la Unión Europea (UE) con Estados Unidos, que fija en un 15 % el arancel máximo a las exportaciones europeas y permite que los bienes industriales estadounidenses entren al mercado único sin gravámenes.

Con 440 votos a favor, 151 en contra y 50 abstenciones, la Eurocámara dio su visto bueno tras el compromiso que han adquirido las instituciones comunitarias para suspender el acuerdo si Washington lo incumple o si, a finales de año, no rebaja los aranceles al acero y el aluminio a ese 15 % respecto al 50 % que aplica actualmente.

La UE también podría paralizar su aplicación si las preferencias arancelarias a Estados Unidos provocan un aumento de sus importaciones que amenace con causar «graves daños» a la industria europea.

Y en cualquier caso, las instituciones europeas han acordado que el pacto expirará el 31 de diciembre de 2029 -menos de un mes antes de que termine el mandato del presidente estadounidense, Donald Trump- aunque la Comisión podrá proponer una prórroga del acuerdo.

«Con este hito, estamos a días de cumplir nuestro compromiso de eliminar los aranceles sobre las importaciones de bienes industriales de EE.UU.», escribió en redes sociales la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que negoció las preferencias arancelarias con Trump el año pasado.

Aplicación prevista en julio

Para que pueda entrar en vigor el pacto, por el que también se extiende la suspensión arancelaria a las importaciones de bogavante estadounidense, aún es necesario que lo ratifique el Consejo de la UE, un trámite previsto para el 25 de junio.

Así, el pacto podrá empezar a aplicarse antes del 4 de julio, la fecha límite que en su día impuso Trump, que ha acusado a la UE de retrasar la implementación.

«Bajo una considerable presión, hemos establecido directrices importantes para mantener los intereses europeos en el camino correcto», escribió en redes sociales el eurodiputado socialdemócrata Bernd Lange, jefe de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo y uno de los impulsores de las contrapartidas.

También la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, celebró la votación: «Prometimos certeza, claridad y previsibilidad para las empresas, trabajadores, consumidores e inversores a ambos lados del Atlántico, y hoy hemos cumplido exactamente eso».

Este año, la Eurocámara había frenado la ratificación del acuerdo en dos ocasiones: a finales de enero, durante la crisis entre la UE y Estados Unidos por el control de Groenlandia, y a finales de febrero, después de que la Corte Suprema estadounidense anulase la política arancelaria de Trump. EFE

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