El parque Universal rinde homenaje a Ozzy Osbourne con una casa del terror por Halloween

Compartir

1 minuto

Miami (EE.UU.), 29 jul (EFE).- Los parques de Universal Studios en Estados Unidos rendirán un homenaje póstumo al músico británico Ozzy Osbourne con una casa del terror inspirada en su carrera como solista durante el evento Halloween Horror Nights, según anunció este miércoles la compañía.

La casa del terror abrirá el 28 de agosto en Orlando (Florida) y el 3 de septiembre en Hollywood (California).

La atracción ‘Ozzy Osbourne: Príncipe de las Tinieblas’, recorre 45 años de la trayectoria en solitario del artista a través de la música de sus discos y guía a los visitantes por los mundos oscuros y surrealistas que inspiraron su obra.

En Universal Studios Hollywood, el recorrido traslada a los fans a Birmingham (Inglaterra), ciudad natal del cantante, y arranca con ‘Crazy Train’, su canción más conocida, antes de repasar las distintas facetas del artista a lo largo de las décadas.

En Universal Orlando, la experiencia se inspira en las portadas de algunos de sus álbumes, como ‘Diary of a Madman’ o ‘Bark at the Moon’.

Osbourne, cofundador de la banda Black Sabbath y considerado uno de los pioneros del ‘heavy metal’, murió en julio de 2025 a los 76 años en Inglaterra, su apodo, ‘Príncipe de las Tinieblas’, da nombre a la atracción.

Halloween Horror Nights se celebrará en noches seleccionadas hasta el 1 de noviembre en los dos complejos. EFE

pua/hbc/rcf