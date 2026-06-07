El partido del primer ministro encabeza las elecciones en Kosovo (sondeos)

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El partido del primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, encabeza este domingo las terceras elecciones legislativas en dieciséis meses pero sin suficientes votos para gobernar en solitario este país de los Balcanes, según sondeos a pie de urna.

El partido Vetëvendosje (VV) del primer ministro socialdemócrata Albin Kurti obtuvo algo más del 40% de los votos, según las encuestas de los tres principales medios de comunicación de Kosovo.

Es más de 10 puntos porcentuales menos de lo que consiguió en las elecciones de diciembre pasado.

Desde las elecciones de febrero de 2025, el Parlamento está en un callejón sin salida. Entonces el partido de Kurti ya quedó en primer lugar, pero sin obtener la mayoría para formar gobierno.

Tras meses de vacilaciones y fracasos, el país decidió convocar elecciones anticipadas en diciembre. VV volvió a quedar en primer lugar (más del 51% de los votos) y logró formar gobierno.

Pero esta vez, el Parlamento se estancó en la elección del presidente del país, un cargo principalmente honorífico, pero sobre el que los diputados, profundamente divididos, no lograron ponerse de acuerdo.

El Parlamento fue disuelto nuevamente en abril.

«¡Basta!», dijo Gezim Selimi, de 66 años, profesor jubilado, tras votar temprano este domingo en Pristina, la capital.

«Espero que los partidos por fin recapaciten y trabajen por Kosovo, en lugar de malgastar el tiempo luchando por el poder organizando elecciones anticipadas en cadena», le dijo a la AFP.

Tras votar, Kurti instó a los 2,1 millones de electores a acudir «masivamente a las urnas» con el fin de reforzar «la legitimidad y la estabilidad de las instituciones».

Kosovo, considerado el país más joven de Europa, declaró su independencia de Serbia en 2008. Tiene una población de 1,6 millones de habitantes, compuesta mayoritariamente por albanokosovares, con una importante minoría serbia.

Según el investigador en economía política Ardi Uka, «la crisis continuará, porque hemos entrado en un ciclo similar al de Bélgica y Bulgaria», dice a la AFP, citando dos países donde la formación de gobiernos estables es complicada.

La campaña también ha estado marcada por la inflación, que superó el 5% en enero y «sigue avanzando, principalmente por el aumento de los precios de los alimentos», señala el FMI.

La crisis política también ha impedido que el país reciba fondos europeos previstos en el plan de crecimiento de Bruselas para los Balcanes Occidentales.

Estas nuevas elecciones le costarán a Kosovo más de diez millones de euros, una factura enorme para uno de los países más pobres de Europa.

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