El partido gobernante en Georgia pide prohibir a los principales partidos de oposición

El partido gobernante de Georgia anunció el martes haber solicitado al Tribunal Constitucional del país prohibir a los tres principales partidos de oposición, una medida denunciada como un nuevo paso hacia el autoritarismo.

El presidente del Parlamento, Shalva Papuashvili, miembro del partido Sueño Georgiano, declaró haber pedido al tribunal la ilegalización del Movimiento Nacional Unido —fundado por el expresidente encarcelado Mijeil Saakashvili—, así como el de la Coalición por el Cambio Ahali y el partido Georgia Fuerte Lelo.

La exrepública soviética atraviesa una profunda crisis política desde las elecciones legislativas de 2024, que la oposición considera fraudulentas y manipuladas en favor de Sueño Georgiano, movimiento fundado por el magnate Bidzina Ivanishvili.

En señal de protesta los principales partidos opositores se niegan a reconocer el nuevo Parlamento y el gobierno.

