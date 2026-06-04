El partido gobernante surcoreano arrasa en las elecciones locales pero pierde en Seúl

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Seúl, 4 jun (EFE).- El oficialista Partido Democrático (PD) de Corea del Sur arrasó en las elecciones locales celebradas este miércoles, pero perdió la alcaldía de Seúl, según resultados preliminares conocidos este jueves, en unos comicios vistos como el primer barómetro del desempeño del Gobierno progresista de Lee Jae-myung.

Los candidatos del PD ganaron 12 de las 16 contiendas para elegir alcaldes metropolitanos o gobernadores provinciales, indicó la agencia de noticias surcoreana Yonhap en base al conteo preliminar de la Comisión Electoral Nacional.

El opositor Partido del Poder Popular (PPP) se hizo con los cuatro restantes, incluida la simbólica alcaldía de Seúl, en la que Oh Se-hoon se hizo con su quinto mandato por un estrecho margen respecto de su rival, Chong Won-o.

Hace cuatro años, los conservadores del PPP se hicieron con el control de una docena de alcaldías, pero en esta cita en las urnas solamente pudieron conservar cuatro, lastrados por las consecuencias de la fallida ley marcial impuesta en diciembre de 2024 por el entonces presidente Yoon Suk-yeol, que le costó la destitución y una condena a cadena perpetua.

Si bien estos comicios suponen buenos resultados para los progresistas, el hecho de no haberse impuesto en la capital supone un golpe simbólico para el presidente surcoreano, que se esperaba que obtuviera un respaldo rotundo coincidiendo con el primer aniversario de su llegada al poder.

En las elecciones parciales a la Asamblea Nacional, celebradas simultáneamente, el PD obtuvo nueve escaños; el PPP, cuatro; y un independiente se hizo con un asiento, por lo que la formación de Lee mantiene así su mayoría en el Parlamento.

Durante la jornada, los surcoreanos también votaron a otras autoridades locales, incluidos más de 4.000 consejeros.

La participación electoral del 61 % fue la segunda más alta en unos comicios locales, superando con creces la participación en los últimos comicios locales, celebrados en 2022, que se quedó en un 50,9 %.

Polémica por falta de papeletas

La votación se vio empañada por incidentes en algunas zonas de Seúl, debido a que se agotaron las papeletas en varios colegios electorales con motivo de una participación mayor de la esperada, lo que obligó a prolongar la apertura de las urnas en uno de los centros afectados.

A pesar de las quejas, la Comisión Electoral Nacional (NEC, por sus siglas en inglés) dijo que la escasez de papeletas no se encuentra entre las causas para posponer unos comicios o repetirlos según la ley electoral, y agregó que sería imposible detener el recuento de votos. EFE

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