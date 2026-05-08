El Partido Verde Europeo, en conversaciones para expandirse en España en próximos meses

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Bruselas, 8 may (EFE).- El Partido Verde Europeo está en conversaciones con formaciones políticas españolas como Más Madrid para que en «los próximos meses» se incorporen a sus filas, de las que ya forman parte Verdes Equo, Esquerra Verda y Catalunya en Común, dijo este viernes una de las líderes del partido.

«Nuestro objetivo en los próximos meses es expandirnos no solo con socios potenciales como Más Madrid, también trabajamos muy de cerca con el Movimiento Sumar y esperamos que, siendo ellos tan proeuropeos como nosotros, tengamos una base común para reforzar nuestra cooperación en los próximos meses y años», dijo la colíder del Partido Verde Europeo, Vula Tsetsi, en una rueda de prensa tras una reunión de la cúpula de la formación en Bruselas.

El Movimiento Sumar, constituido en 2023, no forma parte de ningún partido político europeo.

En el Parlamento Europeo, la eurodiputada de Sumar, Estrella Galán, forma parte del grupo de La Izquierda junto a Podemos, quienes a nivel de partido se enmarcan en la Alianza de la Izquierda Europea por los Pueblos y el Planeta.

Por su parte, el diputado de Catalunya en Comú, Jaume Asens, está en los Verdes/Alianza Libre Europea con ERC, BNG y Compromís, actualmente los únicos partidos que aportan eurodiputados desde la Alianza Libre Europea.

Tsetsi recalcó que España es una «prioridad alta» para los Verdes europeos, particularmente tras la salida del Gobierno de Teresa Ribera para ser vicepresidenta de la Comisión Europea, pero apuntó a que se trata de un país en el que «planean diferentes formatos de cooperación» por la separación entre los partidos a nivel regional y autonómico y en el plano nacional.

«Para nosotros, todas las fuerzas progresistas que tengan una agenda muy cercana a la nuestra son bienvenidas, aunque sean más de una», señaló.

Tsetsi apuntó a que tener una «postura muy clara» como partido europeo respecto al genocidio en Gaza es un elemento importante que les ayuda con la «credibilidad» ante sus socios españoles y destacó que quieren transmitir el mensaje de que su agenda política no solo tiene prioridades «ecológicas», sino también de carácter social o sobre vivienda, entre otros temas.

La colíder del Partido Verde Europeo también se refirió a su reciente viaje a España, en el que la formación criticó duramente el principio de la «prioridad nacional» en el acceso a las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas en el acuerdo de gobierno de Extremadura entre el PP y Vox.

«Es nuestro deber como familia política europea denunciar lo que está pasando para presionar a la parte más saludable del Partido Popular Europeo para que reaccione ante esta desviación», incidió. EFE

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