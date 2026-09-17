El PE pide que Bruselas pueda suspender fondos a socios como Marruecos si no cooperan

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Estrasburgo (Francia), 17 sep (EFE).- El Parlamento Europeo (PE) instó este jueves a que se creen mecanismos que permitan a la UE suspender desembolsos a un país socio y recuperar los fondos ya pagados si este no coopera o pone en riesgo los intereses de un Estado miembro, en una resolución sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado mes de julio.

El texto, que salió adelante por 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones tras casi media hora de votación de enmiendas en el hemiciclo comunitario, también muestra una «profunda preocupación» por la regularización masiva de migrantes impulsada por el Gobierno español y pide a la Comisión Europea que analice sus efectos en el funcionamiento y la seguridad de la zona Schengen.

La resolución ha recibido el apoyo de populares, ultraconservadores, extrema derecha, soberanistas y la mitad del grupo liberal, mientras que socialdemócratas, verdes, izquierda y la otra mitad de la bancada liberal votó en contra. Populares y socialdemócratas fracasaron el martes en su intento de presentar un texto pactado entre ambos.

Entre las casi ochenta enmiendas que recibió el texto -originalmente redactado por los populares a falta de una resolución conjunta- figuraban seis de Vox, de las cuales sólo ha prosperado la referencia a la suspensión de desembolsos a un país socio, en clara referencia a Marruecos, aunque sin mencionarle directamente.

En concreto, los eurodiputados reclaman mecanismos que «permitan la suspensión inmediata y la plena recuperación de los fondos en caso de falta de cooperación o cuando estén en juego los intereses de la Unión o de los Estados miembros», así como «un marco más estricto y transparente que regule el desembolso y la supervisión de los fondos de desarrollo y cooperación de la Unión a terceros países».

Sin embargo, se quedó fuera del mismo párrafo la petición a Bruselas de que suspenda inmediatamente toda la financiación a Marruecos «hasta que se resuelva esta crisis y existan garantías suficientes de cooperación en el futuro», también impulsada por Vox.

Fuentes de la delegación de Vox dijeron a EFE que para ellos era clave que se incluyera la mención a la pérdida de fondos europeos y dijeron que, pese a no sacar adelante otras enmiendas que pedían sanciones a Marruecos entre otras cosas, se dan por «satisfechos» con lo que han sacado adelante.

Según estas fuentes, también han logrado el apoyo de los populares para establecer una comisión especial de investigación en el Parlamento Europeo sobre la crisis en Ceuta, si bien este extremo aún se debe tramitar formalmente en la Eurocámara.

Por otro lado, la resolución también muestra preocupación por la regularización masiva del Gobierno español, de la que dijeron «genera un efecto llamada y transmite el mensaje equivocado a los posibles migrantes y a las redes delictivas de tráfico ilícito de migrantes».

«La entrada ilegal nunca debe convertirse en un atajo hacia la residencia legal», añaden.

Por ello, piden a la Comisión Europea que analice junto a los países de la UE «la posible repercusión transfronteriza de los procesos nacionales de regularización masiva en los desplazamientos secundarios y el funcionamiento y la seguridad del espacio Schengen».

Los migrantes regularizados en España únicamente tienen permiso para residir y trabajar legalmente dentro de territorio español, y no en el resto de la UE, tal y como ha aclarado la Comisión Europea. EFE

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(foto)(vídeo)