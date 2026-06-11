El Pentágono levanta un cierre parcial que se debió a una falsa alarma

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Una parte del Pentágono fue cerrada este jueves por un posible «incidente con materiales peligrosos» que resultó finalmente ser una falsa alarma, según un vocero.

«A primera hora de esta mañana, se notificó a los ocupantes del Pentágono sobre un posible problema de calidad del aire, lo que llevó a la adopción inmediata de medidas de seguridad preventivas y a una evaluación. Pruebas posteriores confirmaron que no existe ningún peligro y se han reanudado las operaciones normales», dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado.

El Departamento de Bomberos del Condado de Arlington informó antes que tenía unidades desplegadas en el sitio, «incluido su equipo especializado en materiales peligrosos», para atender el incidente.

A raíz de ello, el Departamento de Defensa aplicó «protocolos de protección estándar, incluida una orden de confinamiento en el lugar para el área afectada».

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