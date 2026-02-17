El periodo sagrado de ayuno y abstinencia arranca mañana para millones de musulmanes

El Cairo, 17 feb (EFE).- Cientos de millones de musulmanes de todo el mundo han recibido ya la noticia del avistamiento de la luna creciente que señala que mañana miércoles 18 dará comienzo el mes sagrado de ramadán, durante cuyas horas de sol deberán abstenerse de comer, beber, fumar y realizar prácticas sexuales, además de evitar críticas e insultos.

Las autoridades religiosas de varios países de mayoría musulmana -encabezados por Arabia Saudí, que acoge la ciudad sagrada de La Meca- han anunciado ya que el 18 comenzará este período de recogimiento y de reuniones familiares y con amigos.

Siguiendo la estela saudí, el Comité de Avistamiento de la Media Luna del Ministerio de Dotaciones de Catar y la Corte Presidencial de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunciaron también que será mañana el primer día del mes del ayuno, al igual que en Kuwait, Líbano, Palestina, Baréin, Yemen y Sudán.

Otros países, como Egipto, Siria, Jordania y Omán han convocado al ayuno a partir del jueves 19, un hecho común en una religión que carece de autoridades centrales.

Entre la salida y la puesta de sol del noveno mes del calendario lunar islámico, los creyentes se comprometen a guardar ayuno y entregarse a la reflexión para conmemorar la primera revelación divina del profeta Mahoma, fechada en el año 610 en la cueva de Hira, situada en la actual Arabia Saudí, a escasos tres kilómetros de La Meca.

Cumplir con el ayuno de Ramadán (práctica a la que se denomina ‘swam’) constituye uno de los cinco pilares del Islam, junto con tener fe en Dios como única divinidad (‘shahada’), rezar las oraciones diarias (‘salat’), ofrecer limosna (‘zakat’) y realizar al menos una vez en la vida la peregrinación a La Meca (‘hach’).

De las obligaciones religiosas de este periodo pueden quedar exentas personas de avanzada edad, con problemas de salud, menstruando o en situaciones posparto, viajeros, embarazadas y niños.

Pero la mayoría de estas exenciones requieren ser compensadas en las semanas posteriores al tiempo de ayuno habitual.

Iftar, suhur y Aíd al Fitr

Una vez iniciado el mes de ramadán (en minúscula cuando se refiere al mes, con mayúscula cuando se refiere a la festividad religiosa), al esconderse el sol se celebrará el ‘iftar’, la comida nocturna con la que se rompe el ayuno diario, por lo general en compañía de familiares y amigos.

En muchos países de mayoría musulmana, buena parte de la actividad social en este periodo se concentrará durante las últimas horas del día, en un ambiente festivo posterior a la ingesta del ‘iftar’.

Además, en estas fechas son muchos quienes adoptarán la costumbre de madrugar -o trasnochar- para tomar el ‘suhur’, la primera comida del día, que sirve para nutrirse e hidratarse antes del amanecer.

El atardecer del jueves 19 o el viernes 20 de marzo, dependiendo del avistamiento de la luna nueva, tendrá lugar el Aíd al Fitr, la fiesta del fin del ayuno, que acostumbra a alargarse durante dos o tres días.

Acompañada por banquetes, regalos para los niños y viajes, el Aíd al Fitr es una de las principales festividades musulmanas, junto con el sacrificio del cordero del Aíd al Adha, celebrado 70 días después del fin de Ramadán.

Guirnaldas y conflictos

Algunos países viven el mes de ramadán vestidos de gala, con guirnaldas coloridas y farolillos decorando sus calles, caso tradicional en Egipto incluso durante los años de crisis económica.

También es habitual que se estrenen dramas televisivos producidos específicamente para que las familias los vean durante todo el mes, con un capítulo cada uno o dos días del mes sagrado.

En otros lugares, como Palestina, este periodo se verá especialmente atravesado por las condiciones materiales de su población y por el lento avance del plan de paz para Gaza.

Mientras que en Sudán, este será ya el tercer ramadán que los musulmanes sudaneses tendrán que iniciar en medio de la guerra entre el Ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

Más de 2.000 millones

Más de 2.000 millones de musulmanes repartidos por todo el mundo participarán en esta tradición religiosa, en su mayor parte fuera del mundo árabe que vio nacer esta religión.

Los países que más musulmanes acogen en la actualidad son Indonesia, Pakistán, India y Bangladés, según los últimos datos de la ONU interpretados por el sitio web ‘World Population Review’.

En algunos estados, como Marruecos, se le da tanta importancia a las obligaciones religiosas de estas fechas que existen penas de cárcel para quienes rompan el ayuno en público durante las horas de sol.

En otros existen también limitaciones a la hora de comer o beber en público, y muchos locales de comidas, bares y restaurantes cierran en estas fechas durante el día.

Egipto, el país árabe de mayoría musulmana más poblado, no tiene prohibiciones expresas que obliguen a cumplir con las exigencias religiosas, si bien en la práctica social exhibiciones de consumo de alimentos o bebidas en público están mal consideradas para la población local. EFE

