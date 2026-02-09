El peruano Zambrano denuncia por extorsión a joven argentina que lo acusa de abuso sexual

3 minutos

Lima, 8 feb (EFE).- El futbolista Carlos Zambrano ha denunciado por extorsión a una joven argentina que lo acusó en su país, junto a los también peruanos Miguel Trauco y Sergio Peña, por abuso sexual, informó este domingo el abogado del jugador, Gonzalo Hidalgo, a la emisora RPP.

Hidalgo señaló que la denuncia fue interpuesta hace una semana ante la Fiscalía Provincial Penal de Turno del Callao, la ciudad portuaria anexa a Lima, contra la acusadora y otras cuatro personas.

En la denuncia se ha incluido a un hombre que supuestamente envió a Zambrano mensajes de extorsión por redes sociales el 22 de enero, un día antes de que se hiciera pública la información sobre la causa presentada en Argentina, detalló el letrado.

«Mi patrocinado recibió mensajes extorsivos donde le hacían saber que estas personas que se comunicaban tenían conocimiento del hecho ocurrido en el hotel y le dicen que por favor se comunique por ese medio si quiere solucionar el problema, de lo contrario, la carpeta sería entregada a la Fiscalía», sostuvo Hidalgo.

El abogado informó que él solo se encarga de la denuncia interpuesta en Perú, porque Zambrano «ya tiene un equipo de abogados en Argentina y Uruguay» que se encarga del caso por abuso sexual.

El pasado martes, uno de los abogados querellantes, Ignacio de Franco, informó a EFE en Buenos Aires que la causa que investiga a los jugadores avanzó en Argentina con nuevas medidas de prueba y un pedido de la Fiscalía para que el expediente sea remitido a Uruguay, donde supuestamente sucedieron los hechos.

De Franco relató que las mujeres se hospedaron en el hotel Hyatt de Montevideo, donde se encontraban los jugadores del Alianza Lima durante sus trabajos de pretemporada, tras una invitación hecha por Zambrano a una amiga de la denunciante.

Agregó que a última hora del domingo 18 de enero, las mujeres ingresaron a una habitación donde se encontraban cinco futbolistas del equipo peruano, dos de los cuales se retiraron inmediatamente.

Según el relato, las mujeres compraron bebidas por pedido de los jugadores y tras consumir una cantidad moderada de alcohol por insistencia de los futbolistas, la denunciante perdió el conocimiento, y lo recuperó cuando estaba siendo asaltada sexualmente por uno de ellos.

La causa ha sido caratulada como «abuso sexual con acceso carnal» y se investiga en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°45, a cargo del fiscal Fernando Javier Rouco Oliva.

Tras conocerse la denuncia en Argentina, los tres jugadores fueron apartados de Alianza Lima, equipo que esta semana anunció la desvinculación de Peña y Trauco, mientras que aún no ha informado sobre la situación contractual de Zambrano. EFE

