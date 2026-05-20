El petróleo de Texas cae 5,7 %, hasta 98,26 dólares, por expectativas de avance EEUU-Irán

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Nueva York, 20 may (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó este miércoles un 5,7 %, hasta 98,26 dólares el barril, por las expectativas de avances en las negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el nuevo mes de referencia, recortaban 5,89 dólares respecto al cierre anterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho declaraciones contradictorias recientes en las que aboga por la diplomacia para la resolución de la guerra, pero también amenaza con aumentar la ofensiva militar. EFE

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