El PIB de Chile se contrae en el primer trimestre por un menor desempeño de las exportaciones

afp_tickers

2 minutos

El Producto Interno Bruto (PIB) de Chile se contrajo 0,5% en el primer trimestre de 2026 respecto al año previo, el peor registro en 17 años, debido a una disminución de las exportaciones y la minería, informó el lunes el Banco Central.

«En el primer trimestre del año 2026, la actividad económica cayó 0,5% respecto de igual período del año anterior», dijo el BC al entregar su reporte de Cuentas Nacionales, que muestra un menor desempeño del comercio exterior, debido a «una disminución de las exportaciones y un aumento de las importaciones».

El primer trimestre abarca el último periodo del gobierno del izquierdista Gabriel Boric, que el 11 de marzo le entregó el poder al ultraderechista José Antonio Kast.

El indicador trimestral es el peor desde 2009, comentó en su cuenta de X el ministro de Economía y minería, Daniel Mas.

De acuerdo al Banco Central, en los tres primeros meses de 2026 las exportaciones cayeron 4,9%, mientras las importaciones de bienes y servicios crecieron 2%.

En la disminución del PIB incidió también una caída de 5,4% de las actividades agropecuario-silvícola y de un 3,1% de la minería.

Chile es el primer productor mundial de cobre, con casi un tercio de la oferta global, y el segundo de litio, ambos metales claves para la producción de autos eléctricos y artículos tecnológicos.

La industria minera es responsable de entre un 10% y un 15% de la generación del PIB.

La industria del cobre enfrenta por un lado un alza histórica de los precios internacionales del metal y por el otro, una caída del 1,6% en la producción, debido principalmente al envejecimiento de las minas.

La economía chilena registró en 2025 un crecimiento del PIB de 2,5%.

– «Recuperar el crecimiento» –

El nuevo gobierno de Kast considera bajo a este rendimiento y planteó al Congreso una reforma económica para alcanzar un crecimiento de hasta 4% al final de su mandato en 2030.

El plan, actualmente en discusión en la cámara de Diputados, considera una disminución del impuesto la renta de las grandes empresas, desde un 27% a un 23%. La oposición de izquierda lo critica y acusa que «favorece a los más ricos».

«Recuperar el crecimiento económico es un deber moral para retomar el camino de las oportunidades, el desarrollo y mejorar la vida de nuestros compatriotas», agregó el ministro Mas, quien llamó a los parlamentarios a aprobar la reforma planteada por Kast.

pa/nn