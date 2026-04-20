El Premio Roche 2026 busca las mejores historias iberoamericanas de periodismo en salud

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Bogotá, 20 abr (EFE).- El Premio Roche de Periodismo en Salud abrió la convocatoria para su decimocuarta edición, cuyos galardones se entregarán en una ceremonia que tendrá lugar en octubre, durante el Roche Press Day 2026.

El periodo para postular al premio se abrió el pasado 25 de marzo y cerrará el próximo 11 de mayo.

Esta iniciativa de Roche América Latina y la Fundación Gabo suma más de 6.900 postulaciones recibidas a lo largo de trece ediciones en las que ha reconocido la excelencia y promovido las coberturas periodísticas de alta calidad sobre ciencia y salud en América Latina, España y Portugal.

«Desde Roche, impulsamos este premio para reconocer a quienes elevan el debate público, conectan la innovación con su impacto real y contribuyen a decisiones más informadas en la región», destaca Fernando Giannoni, líder de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Roche América Latina, en un comunicado dado por la organización.

Novedades de esta edición

Este año el Premio Roche de Periodismo en Salud tiene la novedad de que, por primera vez, las cuatro categorías —Periodismo escrito, Audiovisual, Digital y Sonoro— se convocan de forma simultánea, lo que amplía las posibilidades de participación.

Otra novedad es que el marco temático del evento se actualiza para priorizar historias enfocadas en enfermedades crónicas no transmisibles, acceso efectivo a la salud, innovación científica y salud de las mujeres, con el objetivo de promover un periodismo riguroso, explicativo y orientado a soluciones.

«La actualización del marco temático responde a una lectura de lo que está ocurriendo en la región y en el mundo. La innovación tecnológica abre nuevas posibilidades diagnósticas y terapéuticas; el fortalecimiento de los sistemas sanitarios es urgente en la construcción de sociedades más justas», explica Miguel Montes, director de Programas de la Fundación Gabo.

Finalmente, por primera vez en estos premios, una persona experta en economía de salud y sistemas sanitarios se sumará al proceso de juzgamiento para dar una mirada estructural sobre los contextos en los que se desarrollan las historias.

Postulaciones y evaluación

Los trabajos periodísticos que sean postulados deben haber sido publicados originalmente en español o portugués, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025.

Su enfoque debe ser en salud y/o ciencia y deben abordar las siguientes temáticas: acceso efectivo, cobertura universal y atención oportuna; ciencia, innovación y tratamientos de vanguardia; enfermedades crónicas no transmisibles, mujer y salud.

Cada persona tiene la posibilidad de presentar hasta dos trabajos periodísticos, siempre que la autoría de uno de ellos sea individual y que la otra sea colectiva. Los interesados en participar podrán postularse únicamente a través del formulario oficial, que puede encontrarse en el sitio web premiorochedeperiodismo.com.

La evaluación de las publicaciones contará con una revisión técnica de cumplimiento de requisitos, una preselección a cargo de un equipo de prejurados y una selección final realizada por los jurados de cada categoría, quienes elegirán tres finalistas y un ganador por categoría.

Los autores de los doce trabajos finalistas participarán en la ceremonia de premiación que se llevará a cabo en octubre de este año en San José, Costa Rica, en el marco del Roche Press Day.

Los creadores de las cuatro piezas ganadoras (o un representante si se trata de un trabajo grupal), recibirán un trofeo y un diploma conmemorativo, y además podrán participar, con todos los gastos cubiertos, en el Festival Gabo 2027 que se celebrará en Bogotá. EFE

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La Agencia EFE contó con el apoyo de ROCHE para la elaboración de este contenido.