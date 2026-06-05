El presidente chino Xi visitará Corea del Norte del 8 al 9 de junio

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El presidente de China, Xi Jinping, visitará Corea del Norte la próxima semana, en el más reciente de una serie de encuentros de alto nivel en los que Pekín se posiciona como una potencia diplomática en el escenario mundial, informó el viernes la prensa estatal.

«Por invitación de (el líder norcoreano) Kim Jong Un (…), Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista Chino y presidente de la República Popular China, realizará una visita de Estado a la República Popular Democrática de Corea del 8 al 9 de junio», indicó la cadena oficial CCTV.

La agencia estatal de noticias norcoreana KCNA confirmó el viaje, sin dar más detalles.

Pekín es una fuente vital de apoyo diplomático y político para Corea del Norte, uno de los países más aislados del mundo, dotado de armas nucleares y sometido a fuertes sanciones internacionales.

Se trata del primer viaje oficial de Xi al exterior este año, y se da luego de recibir en mayo, de forma sucesiva, a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladimir Putin.

«China se está reuniendo con gobernantes de todo el mundo, coordinando posturas y actuando de mediador», comentó a la AFP Lim Eul-chul, experto en asuntos norcoreanos de la Universidad de Kyungnam de Corea del Sur.

«Al crecer la postura internacional de China, Pekín podría buscar involucrar a Pyongyang de una manera más activa en su órbita diplomática como un socio en la promoción de un orden internacional más multilateral», agregó

Pyongyang depende de China para hasta 95% de su comercio internacional y 85% de sus exportaciones, según estadísticas de 2022 del Comité Nacional sobre Corea del Norte, un centro de estudios en Washington.

Sin embargo, el hermético país se ha acercado más a Rusia en los últimos años, en especial tras la invasión de Ucrania en 2022. El Norte envió miles de soldados y armas para apoyar a Moscú.

A cambio, analistas señalan que Corea del Norte recibe ayuda financiera, tecnología militar, alimentos y energía para ayudarle a esquivar las sanciones por su proscrito programa de armas nucleares.

– Relación controlada –

El hecho de que Xi haya escogido a Corea del Norte para su primer viaje internacional de 2026 es «una forma deliberada de refutar la interpretación de varias capitales occidentales de que Pyongyang migró discretamente a la órbita de Moscú», comentó Seong-Hyon Lee, de la Fundación George H. W. Bush para las Relaciones Estados Unidos-China.

El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, comentó en abril durante una visita a Pyongyang que los dos países deben «aumentar la coordinación» sobre temas internacionales y regionales y «mantener la comunicación e interacción cercanas».

A China le interesa vigilar el programa nuclear norcoreano, cuyo avance es «extremadamente rápido», señaló a la AFP Hong Min, del Instituto de Corea para la Unificación Nacional.

«Este aspecto debe ser controlado. Si Corea del Norte se comporta de manera provocadora y beligerante, podría provocar conflictos regionales, lo que sería contrario a los intereses de China», destacó Hong.

Kim anunció esta semana un aumento «exponencial» en la capacidad nuclear de su país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur dijo esperar que los contactos entre el Norte y China contribuyan con la paz y la estabilidad, y que Pekín desempeñe un papel constructivo.

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