El presidente colombiano dice que tomará «de nuevo las armas» ante las amenazas de Trump

El presidente de Colombia, el exguerrillero Gustavo Petro, dijo el lunes que tomará «de nuevo las armas» ante las amenazas de su homólogo estadounidense Donald Trump, en medio de tensiones crecientes entre ambos líderes tras los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela el sábado.

Desde que Trump asumió su segundo mandato en 2025, las relaciones entre Estados Unidos y Colombia se deterioran progresivamente, con constantes cruces de acusaciones entre ambos mandatarios por temas como la seguridad regional, los aranceles y el manejo de la política migratoria.

Washington y Bogotá habían sido aliados durante décadas, especialmente durante la implementación en 1999 del Plan Colombia, considerado una de las razones del éxito de la lucha contra los carteles.

«Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero», dijo el mandatario izquierdista en la red social X.

Trump dijo durante el fin de semana que Petro debería «cuidarse el trasero» y lo describió como «un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos». «No lo hará por mucho más tiempo», advirtió el presidente estadounidense.

Petro es un exguerrillero que firmó la paz con el M-19 en 1989. Transicionó a la vida política como congresista y alcalde de Bogotá, antes de convertirse en el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia.

La cancillería colombiana califica las amenazas del mandatario estadounidense contra Petro como una «injerencia inaceptable».

Petro critica duramente la acción militar de Estados Unidos y denuncia el «secuestro» de Nicolás Maduro, capturado en Caracas tras los bombardeos.

«Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EEUU a la bandera de Colombia se retira inmediatamente», agregó el mandatario en su publicación del lunes.

Maduro llegó el lunes a un tribunal de Nueva York para su primera comparecencia ante un juez, acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores.

La administración Trump mantiene una estrecha relación con la oposición de derecha en Colombia, que espera ganar las elecciones legislativas y presidenciales de este año.

