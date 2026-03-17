El presidente de Alemania llega a Guatemala para abordar temas de cooperación

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Ciudad de Guatemala, 17 mar (EFE).- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, arribó este martes a Guatemala para una visita oficial de dos días centrada en fortalecer la agenda de diálogo político y la cooperación económica entre ambas naciones.

Steinmeier fue recibido antes del mediodía con honores militares en el Palacio Nacional de la Cultura por su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo de León.

«Es un honor recibir al presidente de la República Federal de Alemania. Bienvenido a Guatemala», expresó el mandatario anfitrión en sus cuentas oficiales tras el encuentro inicial.

Durante su estancia, que rompe un paréntesis de 39 años sin visitas de un jefe de Estado alemán al país, Steinmeier sostendrá reuniones de alto nivel con Arévalo de León y el canciller guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez.

Según el Gobierno, estos encuentros permitirán abordar temas prioritarios con especial atención al intercambio comercial, las oportunidades de inversión y las perspectivas de cooperación económica.

La agenda contempla, además, actividades con actores institucionales y del ámbito productivo para ampliar las oportunidades de negocio en beneficio de ambos pueblos. El miércoles, el mandatario alemán visitará el departamento de Petén (norte) para conocer el proyecto de la Selva Maya y el sitio arqueológico de Tikal, previo a su partida rumbo a México.

Asimismo, se abordarán asuntos de interés regional, la protección del medioambiente y el fortalecimiento del Estado de derecho.

Steinmeier llega a Guatemala procedente de Panamá, donde el lunes se reunió con el presidente José Raúl Mulino. En la capital panameña, el dirigente alemán calificó a ese país como un «socio fiable» y subrayó la importancia de fortalecer alianzas internacionales en un contexto global donde el orden basado en reglas enfrenta desafíos constantes. EFE

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