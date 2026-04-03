El presidente de Burkina Faso prioriza seguridad sobre elecciones y rechaza la democracia

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Uagadugú, 3 abr (EFE).- El presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, descartó las elecciones como prioridad para la transición política en su país, rechazó una democracia «impuesta» por Occidente y afirmó que sus fuerzas han recuperado la «iniciativa» contra los grupos yihadistas.

Traoré, capitán del ejército que llegó al poder tras el golpe de Estado de 2022, expresó esta postura en una entrevista con la televisión estatal.

A sus 38 años, lidera un país golpeado por una crisis de seguridad que ha causado miles de muertos y millones de desplazados por ataques yihadistas perpetrados por las filiales locales de Al Qaeda y de Estado Islámico (EI).

En el ámbito militar y antiterrorista, anunció que el Ejército ha logrado autonomía en formación y entrenamiento, y que ha tomado la iniciativa contra los yihadistas que perpetran ataques en vastas zonas del país contra objetivos militares y civiles.

«Hoy podemos decir que la iniciativa es nuestra. Durante años fuimos meros observadores mientras el enemigo marcaba el ritmo», declaró, y destacó la transformación interna de las fuerzas armadas. «Todo es ahora endógeno. Hemos roto con el modelo de formarnos con otros», añadió.

A pesar de los ataques yihadistas, que interpreta como «tácticas de repliegue enemigo» para sembrar pánico, Traoré se mostró optimista. «Al ritmo que avanzamos, no estamos lejos del fin del terrorismo».

Human Rights Watch (HRW) denunció este jueves que más de 1.800 civiles han sido asesinados en Burkina Faso desde 2023 y decenas de miles de personas han sido desplazadas forzosamente por el Ejército y grupos yihadistas.

Sobre la transición política, Traoré relegó las elecciones. «No sé por qué la gente trae el tema de las elecciones. Primero tenemos desafíos que elevar», precisó.

Asimismo, rechazó frontalmente el modelo democrático occidental y subrayó que «la democracia no es para nosotros. No nos interesa. No queremos eso». Citó la inestabilidad en Libia como ejemplo de «democracia que mata». «Tenemos nuestro modelo. No buscamos parecernos a nadie», subrayó.

El 27 de marzo, la Asamblea Legislativa de Transición de Burkina Faso, el Parlamento provisional del país, aprobó la ‘Carta de la Revolución’. Esta ley regirá la continuidad del período transitorio y permitirá al presidente Traoré presentarse a las elecciones cuando se organicen.

En relaciones internacionales, Traoré criticó en su entrevista televisada la «dependencia» africana de potencias extranjeras y advirtió que «algunos se comportan como negros cuando su amo les da ordenes».

Sin embargo, dio la bienvenida a relaciones de rivalidad con países occidentales que respeten la soberanía e independencia de Burkina Faso.

Esta postura soberanista, centrada en la seguridad y escéptica hacia Occidente, no es nueva. Traoré la comparte con las juntas militares de Mali y Níger, con las que fundó la Alianza de Estados del Sahel (AES) para cooperación militar y coordinación política. EFE

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