El presidente de Chile propone aumentar las penas contra el crimen organizado

afp_tickers

3 minutos

El presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, prometió el lunes quitar la gratuidad universitaria a los «vándalos», y aumentar la fuerza policial en los barrios y las penas contra el crimen organizado, en momentos en que intenta frenar la caída de su popularidad.

Kast, un abogado de 60 años, asumió el poder en marzo con la promesa de mano dura contra la criminalidad y la migración irregular. Pero la falta de anuncios en sus primeros meses de gobierno hizo subir su desaprobación al 58%, según la encuestadora Cadem.

«Tenemos que atacar ese crimen organizado y ampliar drásticamente las penas que están asociadas a la delincuencia», dijo Kast en su primera rendición de cuentas al Congreso, en Valparaíso, a unos 120 km de Santiago.

A unos kilómetros de allí, la policía se enfrentó con un centenar de manifestantes que se quejaban por recortes presupuestarios anunciados por el gobierno.

En un discurso televisado, Kast afirmó que sus prioridades serán «fortalecer la seguridad», la «reactivación económica» y la generación de «miles de empleos».

Aunque Chile es uno de los países más seguros de la región, en la última década hubo un aumento en homicidios y secuestros con la llegada de bandas criminales extranjeras como el Tren de Aragua, según el gobierno.

Kast anunció que desplegará operativos policiales en 50 barrios «contra los mercados ilícitos y el crimen organizado» en las próximas semanas.

«Que se intervengan los barrios más complicados me parece necesario. Pero al mismo tiempo no es suficiente para mí (…) Los resultados son lo que importa», dijo a la AFP Marta González, una jubilada de 68 años en el centro de la capital.

El presidente también impulsará un registro de «vándalos» para quienes ataquen a la policía, funcionarios de salud o dañen monumentos, y perderán beneficios como la gratuidad universitaria o una jubilación estatal.

Para cumplir su cuestionada propuesta de expulsar a 330.000 inmigrantes irregulares, buscará «fortalecer el control migratorio, la capacidad de expulsión efectiva y ampliar los plazos de retención» de indocumentados, que actualmente es de cinco días.

Su plan también incentivará «la salida voluntaria de inmigrantes ilegales que se encuentran en Chile», sin detallar cómo se llevará a cabo el proceso.

Aunque los anuncios en seguridad e inmigración «pueden tener una buena intención, se puede crear una gran brecha entre las expectativas ciudadanas y las reales capacidades que tiene el Estado chileno», dijo a la AFP analista de la Universidad Diego Portales, Rodrigo Espinoza.

Kast también propondrá al Congreso «una reducción real y ordenada de ministerios», sin precisar cuántas de las 25 carteras actuales serán eliminadas.

axl/mis/mr/nn