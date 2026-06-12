El presidente de Nigeria anuncia que «neutralizaron» a 13.000 «terroristas» en el último año

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Nigeria mató a más de 13.000 «terroristas» en el último año, dijo el viernes el presidente Bola Tinubu, y añadió que la cifra de muertos a causa de la insurgencia yihadista del país ha bajado un 81% desde que asumió el poder en 2023.

«Más de 13.000 terroristas han sido neutralizados en el último año», afirmó Tinubu, sin precisar si se refería a 2025 o a los 12 meses anteriores.

También señaló que más de «124.000 combatientes y personas a cargo han depuesto las armas desde 2023 gracias a la Operación Corredor Seguro».

Nigeria, el país más poblado de África, libra una larga batalla contra la insurgencia yihadista en sus regiones del norte, complicada por los avances de milicianos procedentes del Sahel y de bandas criminales sin ideología.

La insurgencia, que ha dado lugar a múltiples grupos armados, ha matado a decenas de miles de personas y ha desplazado a millones desde que comenzó en 2009 con un levantamiento del grupo yihadista Boko Haram.

La crisis de seguridad en Nigeria se ha visto agravada por los violentos enfrentamientos entre agricultores y ganaderos en zonas del noreste y centro del país, mientras continúa una violenta agitación secesionista en el sureste, sumado a los secuestros masivos para pedir rescates, que asuelan regiones del noroeste y centro.

Los problemas se acercan poco a poco al suroeste, una zona que ofrecía hasta ahora una mayor seguridad relativa, donde en mayo fueron secuestrados 40 estudiantes y profesores de sus escuelas.

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