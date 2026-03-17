El presidente de Perú hace seis cambios en su Gobierno, incluido el primer ministro

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Lima, 17 mar (EFE).- El presidente transitorio de Perú, José María Balcázar, hizo seis cambios de ministros en el Gobierno, incluido el primer ministro, que será el militar retirado Luis Arroyo, hasta ahora ministro de Defensa, en reemplazo de Denisse Miralles, que dimitió a pedido del mandatario antes de que le fuera rechazado el voto de confianza en el Congreso.

Balcázar, que había nombrado a su gabinete el pasado 24 de febrero, después de su designación como presidente interino, tomó este martes el juramento a un nuevo Consejo de Ministros en el que fueron ratificados trece titulares de cartera.

La intención de distintos partidos de negar el voto de confianza a Miralles hizo a Balcázar recomponer su gabinete, a menos de un mes de las elecciones generales, con un enfoque en la seguridad, según dijo el mandatario en declaraciones a periodistas en los exteriores al Palacio de Gobierno.

La semana pasada ya se había visto obligado a cambiar al ministro de Salud.

La mayoría de nuevos ministros son funcionarios y técnicos con experiencia previa en sus sectores como el titular de Economía, Rodolfo Acuña, que fue viceministro de Hacienda; el de Defensa, Carlos Díaz, ex jefe de Planeamiento del Ministerio del Ambiente; y el del Interior, José Zapata, ex viceministro de Seguridad Pública.

Asimismo, en el Ministerio de Educación juró María Esther Cuadros, quien fue viceministra de Gestión Educativa; y en el de Mujer y Poblaciones Vulnerables ingresó Edith Pariona, que se desempeñó como directora del servicio Infosalud.

En la cartera de Relaciones Exteriores, Balcázar ratificó al canciller Hugo de Zela, que se mantiene en el cargo desde octubre del año pasado cuando asumió la posición propuesto por el expresidente José Jerí.

Al igual que el canciller fueron ratificados en sus cargos los ministros de Justicia, Luis Enrique Jiménez; de Salud, Juan Carlos Velasco; de Desarrollo Agrario y Riego, César Meza; y de Trabajo y Promoción del Empleo, Oscar Fernández.

Igualmente, el gobernante ratificó al ministro de la Producción, César Quispe; al de Comercio Exterior y Turismo, Fernando Reyes; al de Energía y Minas, Ángelo Alfaro; y de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.

De la misma forma, se mantienen en sus cargos Wilder Sifuentes en Vivienda, Construcción y Saneamiento, Nelly Paredes en Ambiente, Fátima Altabás en Cultura, y Lily Vásquez en Desarrollo e Inclusión Social. EFE

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