El presidente de Senegal forma nuevo Gobierno sin el partido de su cesado primer ministro

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Nairobi, 2 jun (EFE).- El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, ha formado un nuevo Gobierno sin el partido de su exaliado Ousmane Sonko, a quien cesó como primer ministro el pasado 22 de mayo tras meses de tensiones políticas, informó esta madrugada la Presidencia.

A última hora del lunes, Sonko informó de que su formación Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (Pastef), de la que Faye es ex secretario general, no integrará el Ejecutivo tras reunirse ese día con el jefe de Estado.

«Si bien se confirmaron algunos puntos de acuerdo, también surgieron discrepancias, en particular sobre el lugar y el papel de la mayoría en el Poder Ejecutivo», indicó el ex primer ministro.

«Tras la reunión informativa con los órganos rectores del partido, se presentaron nuevas propuestas al Presidente de la República, pero no obtuvieron respuesta favorable. Por consiguiente, Pastef no participará en el próximo Gobierno ni estará representado por ningún ministro», agregó.

El mensaje de Sonko se publicó un par de horas antes de que su sucesor como primer ministro, el economista Ahmadou Al Aminou Lo, designara un Gobierno integrado por treinta miembros, según un decreto firmado por el presidente Faye.

En el nuevo Ejecutivo destacan Cheikh Niang, que repite como ministro de Integración Africana, Asuntos Exteriores y Senegaleses en el Extranjero; y Cheikh Diba, ministro de Economía, Finanzas y Planificación, que también ejercía el cargo en el anterior Gabinete.

Sonko fue elegido hace una semana como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), después de que el anterior titular de este puesto, El Malick Ndiaye, presentase su dimisión el pasado 24 de mayo.

«Venganzas personales»

Esta situación le permitiría desafiar a Faye, aunque Sonko, erigido en la segunda autoridad del Estado, recalcó que ningún miembro del Parlamento convertirá a la institución «en un instrumento de venganzas personales».

La tensión entre Faye y Sonko, que llegaron al poder en 2024, se había intensificado en los últimos meses y sus diferencias políticas se habían hecho cada vez más públicas.

El presidente llegó a advertir en una reciente entrevista que podía destituir a su primer ministro si perdía la confianza en él.

Faye, de 46 años, debe su cargo en gran parte a Sonko, de 51, quien casi con toda seguridad habría asumido el puesto si no hubiera sido inhabilitado para concurrir a las elecciones presidenciales del 24 de marzo de 2024 debido a una condena por difamación.

El actual presidente, poco conocido hasta entonces, se presentó a esos comicios como independiente en sustitución de Sonko, en aquel momento líder opositor de Senegal, después de que su candidatura fuese rechazada por el Consejo Constitucional.

Tanto Faye como Sonko estaban detenidos desde mediados de 2023 y fueron liberados el 14 de marzo de 2024 en el marco de una amnistía para apaciguar las protestas por el aplazamiento de los comicios, previstos inicialmente el 25 de febrero de 2024.

Los dos fundaron en 2014 el partido Pastef, disuelto durante los comicios de 2024 y que en poco más de una década se convirtió en una gran fuerza política, especialmente por la popularidad de Sonko entre la juventud y su discurso «antisistema» y de denuncia del neocolonialismo francés. EFE

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