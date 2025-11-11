El presidente del Senado español encabeza un viaje institucional a Uruguay y Argentina

Madrid, 11 nov (EFE).- El presidente del Senado español, Pedro Rollán, encabeza el viaje institucional a Uruguay y Argentina que emprende desde este martes hasta el próximo sábado una delegación de la Cámara Alta con motivo de la organización por las Cortes Generales del XII Foro Parlamentario Iberoamericano.

La primera parada será Montevideo, donde la delegación aterriza este martes y será recibida por el embajador de España, Javier Salido, según informa el Senado en un comunicado.

Se trata del primer viaje oficial de un presidente del Senado a Uruguay y se produce con motivo de la organización por las Cortes Generales del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, cuya fase preparatoria se celebrará en Madrid entre el 4 y el 6 de diciembre.

Junto a Rollán, la delegación está compuesta por los miembros de la Mesa: Javier Maroto, Concepción Andreu, Eva Ortiz, María Mar Blanco, María de los Ángeles Luna, y Francisco Manuel Fajardo.

La primera jornada comienza con una reunión de trabajo con el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Sebastián Valdomir, y la delegación de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos será recibida por una representación del Parlamento de Mercosur.

El miércoles se reunirá con empresas de la Cámara Española de Uruguay y después, en el Palacio Legislativo, con la presidenta de la Asamblea General, de la Cámara de Senadores y vicepresidenta del Gobierno de Uruguay, Ana Carolina Cosse Garrido.

Más tarde, la representación del Senado tendrá una recepción con parlamentarios de Uruguay, encabeza por Cosse Garrido, y con el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado de Uruguay, Daniel Caggiani.

Ya el jueves Rollán y la delegación del Senado viajarán a Buenos Aires, donde serán recibidos por el embajador de España, Joaquín María de Arístegui.

Allí, Pedro Rollán se reunirá con la presidenta del Senado y vicepresidenta del Gobierno de Argentina, Victoria Villarruel, en el Congreso de la Nación, y más tarde con miembros de la Cámara y el presidente provisional, Bartolomé Esteban Abdala.

Tras una visita al Palacio Legislativo del Congreso, Rollán y la delegación acudirán a una recepción con instituciones de la colectividad española en Argentina, añade el comunicado.

El viernes está previsto que la delegación visite el Palacio de la Legislatura de Buenos Aires y mantenga un almuerzo de trabajo con el embajador y miembros de la Cámara Española de Comercio de la República Argentina, para después reunirse en la Cancillería de la Embajada con el equipo diplomático.

Más tarde, la delegación de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado Español será recibida por una representación del Parlamento del Mercosur (Parlasur) y después, junto a los vicepresidentes primero y segunda, y la letrada mayor de la Cámara Alta, asistirán a un encuentro con parlamentarios de Argentina, Bartolomé Esteban Abdala y miembros de los partidos La Libertad Avanza, Propuesta Republicana y Justicialista. EFE

