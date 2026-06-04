El presidente del TJUE advierte de discurso «muy politizado» en casos judiciales españoles

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Luxemburgo, 4 jun (EFE).- El presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Koen Leanerts, advirtió este jueves de que los casos judiciales que afectan al Estado de Derecho en España crean «una división entre Gobierno y oposición» en cuanto a «lo que significa la independencia del poder judicial», y puso de ejemplo a la Ley de Amnistía, sobre la que la Corte europea deberá pronunciarse próximamente.

«En el nivel nacional, existe una división entre el Gobierno y la oposición respecto al requisito preciso de lo que significa la independencia del poder judicial», dijo Leanerts en la rueda de prensa anual de la institución, en la que reconoció que este tipo de casos derivan en «un discurso muy politizado por ambas partes».

Preguntado por EFE sobre si el TJUE comparte la preocupación del Consejo General del Poder Judicial con respecto a los comentarios de miembros del Gobierno de España sobre investigaciones, dijo que en los casos españoles, saben que «esto es muy discutido. (…) ambas partes están recurriendo a los grandes valores de la unión, la democracia y el Estado de derecho (…), pero es un discurso muy politizado en ambos lados, del lado del Gobierno y del lado de la oposición», explicó.

Sobre la Ley de Amnistía, que está siendo examinada en la corte con sede en Luxemburgo, Leanerts predijo que la decisión «no se analizará por el razonamiento legal» sino que la opinión pública y los medios de comunicación harán «una especie de valoración política» que se limitará a «qué lado tiene la razón».

«Sea lo que sea que decidamos, esto no se analizará por el razonamiento legal seguido (…), pero los medios generales principalmente comentarán sobre la sentencia en términos de qué campo político ganó, y eso, por supuesto, no es un razonamiento legal», aseveró.

Y sostuvo que sus decisiones «están siendo criticadas por todas las partes en el lado político, pero dijeron que no tienen el menor interés, los comentaristas, sobre cuáles fueron realmente los pasos de nuestro razonamiento legal». EFE

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