El presidente Paz asegura que en los primeros 100 días de gobierno resuelve la crisis económica

El presidente Rodrigo Paz afirmó la madrugada de este jueves que Bolivia comenzó a resolver su crisis económica de los últimos años, tras cortar la subvención a los combustibles y bajar su déficit fiscal, en un balance de sus primeros 100 días de gobierno.

Paz, de 58 años, asumió la presidencia de Bolivia el pasado 8 de noviembre con la promesa de revertir los problemas financieros y acabar con un estado burocrático heredado de los gobiernos izquierdistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

La crisis se hizo patente desde 2023 con una escasez de carburantes y la falta de dólares en el sistema financiero.

Bolivia usó sus reservas en moneda extranjera para subvencionar la importación de combustibles y venderlos en el mercado interno a un precio inferior.

Paz, en un mensaje a la nación de 10 minutos difundido por la televisión estatal, destacó que el país que comenzó a gobernar era como «un barco prácticamente hundido», pero que ahora está saliendo a flote.

«Hemos logrado estabilizar la economía, reducir el déficit fiscal, el déficit fiscal que es como una garrapata que le está chupando la sangre a un ser viviente», dijo el gobernante.

La primera medida fue eliminar el subsidio a la gasolina y el diésel para evitar que los dineros públicos alimenten un contrabando a países vecinos, señaló.

Varios ministros han dicho en semanas pasadas que el país ahorra unos 10 millones de dólares por día sin la subvención.

También mencionó que el dólar se está estabilizando, luego de que el precio en el mercado paralelo se situará a más del triple del valor oficial de 6,96 bolivianos por unidad. Ahora se encuentra entre 9 y 10 bolivianos.

En tono optimista mencionó que faltan muchas medidas para salir de la crisis económica, como aprobar leyes para la minería y los hidrocarburos para atraer inversión extranjera.

Paz, hijo del expresidente socialdemócrata Jaime Paz (1989-2003), le dio un giro radical a Bolivia en lo político y económico.

Se ha acercado a Estados Unidos y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, a contramano de lo hecho por Morales y Arce.

También se alejó de Cuba y Venezuela, los más estrechos aliados de La Paz en las pasadas dos décadas.

