El presidente polaco, el conservador Nawrocki, se prepara para su primera cita con Trump

Cracovia (Polonia), 2 sep (EFE).- El nuevo presidente de Polonia, el conservador Karol Nawrocki, se prepara para su primera visita al extranjero como jefe de Estado, un viaje a Washington programado para este miércoles en el que se entrevistará con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para abordar temas de seguridad, con énfasis en la presencia militar de EE.UU. en territorio polaco.

El programa de Nawrocki incluye una reunión en el Despacho Oval con Trump, ocasión que el presidente polaco aprovechará, según ha declarado, para decirle al mandatario estadounidense que «no se debe confiar en Rusia ni en su líder, Vladimir Putin».

Las relaciones entre Nawrocki y Trump se han caracterizado por la afinidad y ambos han mantenido ya varios contactos, incluso antes de que el primero ganase las elecciones presidenciales en junio por un estrecho margen contra su rival liberal, Rafal Trzaskowski.

Dos meses antes de estos comicios, Trump recibió en la Casa Blanca a Nawrocki, y poco después la Secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, expresó en un viaje a Polonia el apoyo explícito de Washington al candidato del ultraconservador Ley y Justicia (PiS).

Para la política exterior del presidente Nawrocki prima la relación con EE. UU, país que ha calificado de «principal aliado de Polonia», al contrario que el Ejecutivo de coalición centrista que lidera Donald Tusk, que prefiere potenciar la cooperación europea en Defensa.

Tensiones entre Trump y Tusk

La relación entre Tusk y Trump ha sido siempre tensa, incluso desde los tiempos del primer mandato del presidente estadounidense y el primer ministro polaco admitió el mes pasado, antes de la reunión del mandatario norteamericano con Putin en Alaska, que se le notificó que Washington «prefería» al presidente Nawrocki como interlocutor en asuntos relacionados con seguridad.

Poco después, cuando el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acudió a entrevistarse con Trump arropado por varios líderes europeos, no viajaron con él ni Tusk ni Nawrocki, un hecho que la prensa polaca leyó como síntoma de fricciones y de la existencia de dos canales paralelos en la política exterior del país, un reflejo de los desencuentros de Tusk y Nawrocki en la política doméstica.

Diplomacia en paralelo

La ambigüedad de la Constitución polaca, que otorga al Consejo de Ministros la dirección de la política exterior y de la seguridad interior y al presidente, como jefe del Estado, la representación del país en foros internacionales y la potestad de ratificar tratados internacionales o acreditar embajadores, entre otros, hace posibles estos conflictos de representación y agenda.

Así, este martes, el ministro de Exteriores polaco, Radosław Sikorski, viajó a EE. UU. para reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Mark Rubio, en Miami, Florida, en una visita organizada por el Gobierno polaco que ha generado controversia en el país centroeuropeo.

El portavoz de Exteriores, Paweł Wroński, declaró hoy que «no puede haber dos políticas exteriores sirviendo a un mismo país», y afirmó que el Ministerio de Exteriores se ofreció a participar en la delegación presidencial, pero no recibió respuesta.

Por su parte, el jefe de la Cancillería Presidencial, Zbigniew Bogucki, respondió que el presidente «no previó la presencia» de funcionarios de Exteriores en su comitiva, y añadió que «no existe tal necesidad», puesto que «es prioritario volver a las buenas relaciones con EE. UU., y eso es algo que este Gobierno no tiene». EFE

