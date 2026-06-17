El presidente surcoreano pide ayuda a Trump para lograr la paz con Corea del Norte

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El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, pidió a su par de Estados Unidos, Donald Trump, que lo ayude a lograr la paz con Corea del Norte «tal como resolvió el conflicto en Oriente Medio», informó este miércoles su despacho.

Washington e Irán tienen previsto firmar el viernes un memorando de entendimiento para poner fin a su guerra, y se ha especulado que la Administración de Trump podría entonces centrar su atención en Corea del Norte.

Trump avivó ese interés poco después de anunciar el acuerdo con Teherán, al publicar en redes sociales una imagen sin pie de foto en la que aparece junto al líder norcoreano Kim Jong Un durante su cumbre de Singapur en 2018.

El magnate republicano le preguntó además a Lee sobre los avances en las relaciones intercoreanas durante una conversación en la cumbre del G7 que se desarrolla en Francia, informó este miércoles la oficina presidencial de Seúl en un comunicado.

Durante la conversación, «el presidente Lee le pidió que él (Trump) tomara la iniciativa para lograr una resolución pacífica de la cuestión norcoreana, tal como resolvió el conflicto en Oriente Medio», agregó.

«El presidente Trump expresó su compromiso de trabajar» para lograr esa distensión, afirma el boletín.

Lee ha adoptado un enfoque conciliador hacia Corea del Norte, en contraste con su predecesor de línea más dura, Yoon Suk Yeol.

Incluso, el Ministerio de Defensa de Seúl anunció más temprano este miércoles nuevas normas que amplían el acceso público a la zona fronteriza altamente militarizada y permitirá a los civiles acercarse varios kilómetros más a Corea del Norte.

Las dos Coreas siguen técnicamente en guerra luego de que su conflicto (1950-1953) terminara en un armisticio, y no en un tratado de paz. Desde entonces, están separadas por una zona desmilitarizada por la que discurre la frontera.

Una Línea de Control Civil (CCL) ha restringido durante años el acceso de los surcoreanos a las áreas situadas a menos de 10 kilómetros al sur de la zona divisoria fuertemente fortificada, con el fin de proteger las instalaciones militares.

La CCL se reducirá a un promedio de 6 kilómetros, dijo a los periodistas en Seúl el ministro de Defensa, Ahn Gyu-back, lo que aumentará el acceso para los habitantes de las aldeas, los agricultores y los visitantes de la región.

Pyongyang, en tanto, ha rechazado reiteradamente las propuestas de acercamiento de Lee, al calificar formalmente a Seúl como su enemigo «más hostil» y al declararse en varias ocasiones como un estado nuclear «irreversible».

Los expertos en Corea del Norte afirman, además, que las posibilidades de una eventual reunión entre Kim y Trump son escasas.

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