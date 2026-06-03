El primer ministro armenio promete viajar a Rusia tras elecciones para limar asperezas

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Tiflis, 3 jun (EFE).- El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, prometió este miércoles viajar a Rusia después de los comicios legislativos del 7 de junio, en los que el gobernante aspira a su tercer mandato, para rebajar las tensiones surgidas en vísperas de esa votación, considerada histórica por muchos medios y expertos.

“El presidente ruso me llamó el 1 de junio para felicitarme por mi cumpleaños. Pero, por supuesto, además de las felicitaciones, también hablamos de trabajo. Y acordamos que, después de las elecciones, volvería a reunirme con él para resolver todos los asuntos pendientes”, dijo Pashinián, citado por medios locales, durante un acto electoral.

Las tensiones entre Ereván y Moscú alcanzaron en las últimas semanas unos niveles nunca vistos en las relaciones de los otrora aliados.

El acercamiento del Gobierno armenio a la Unión Europea y la celebración de dos cumbres europeas en Ereván en mayo pasado, a una de las cuales asistió el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, impulsaron a Moscú a exigir a Ereván que eligiese entre la pertenencia a la Unión Económica Eurasiática (UEE), liderada por Rusia, y la UE.

Las autoridades armenias niegan la necesidad de celebrar por el momento un referéndum sobre ese asunto y tratan con su retórica de quitar hierro a las declaraciones amenazantes de Moscú.

Según el Gobierno armenio sus pasos no pretenden perjudicar las relaciones con Rusia, el principal socio comercial del país caucásico, sino diversificar la política exterior del pequeño país.

Rusia introdujo en las últimas semanas restricciones a las importaciones de agua mineral, frutas, verduras, pescado y otros productos de Armenia, medidas que fueron calificadas de “políticas” por Ereván. EFE

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