El primer ministro de Bélgica dice que no es «muy inteligente» decir que la OTAN ha muerto

Bruselas, 28 ene (EFE).- El primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, aseguró este miércoles que no es «muy inteligente» decir que la OTAN está muerta tras la crisis con Estados Unidos sobre Groenlandia, pero en paralelo defendió que la UE siga desarrollando capacidades defensivas autónomas.

«Algunos dijeron muy rápidamente que el transatlanticismo está muerto, que la OTAN está muerta, y algunos incluso añadieron que es una buena noticia. Entiendo la emoción que hay detrás de esas palabras, después de todo lo que ha pasado. Eso no nos hizo felices», dijo De Wever ante el Parlamento Federal belga.

El jefe del Gobierno aseguró que no es «muy inteligente» afirmar que la Alianza transatlántica está muerta y que eso es algo positivo, y señaló que esa actitud beneficia a quienes lanzan provocaciones a la Unión Europea.

«Tal vez es lo que algunos en Estados Unidos quieren oír: que la propia Europa desea una ruptura del atlantismo (…). Quien te provoca tiene una agenda. Siempre hay que mantener la sangre fría y no lanzarse a aventuras», señaló.

No obstante, el nacionalista flamenco reivindicó que Europa no está obligada a «aceptar lo inaceptable» y señaló que la UE tiene capacidades para protegerse de ataques e injerencias.

«Tenemos armas, y en particular nuestro mercado», indicó el político belga, quien recordó que los Veintisiete han decidido mantener «en reserva» el instrumento anticoerción, mecanismo inédito y popularmente conocido como el «bazuka comercial» con el que Bruselas podría defenderse de futuros envites de Washington.

Agregó que airear la posibilidad de recurrir a esa herramienta al tiempo que se insistía en continuar con el diálogo diplomático apaciguó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en el Foro Económico de Davos acabó diciendo que no pensaba utilizar la fuerza para hacerse con la isla autónoma de Dinamarca.

«Pusimos el cuchillo sobre la mesa y eso tuvo consecuencias», resumió el jefe del Ejecutivo belga, quien en Davos se reunió brevemente con Trump durante una cita entre éste y el rey Felipe de los belgas.

De Wever dijo tras la cita que ambas partes habían acordado no hacer comentarios sobre la charla, pero ante el hemiciclo confesó que le trasladó un mensaje «bastante claro»: «O se sigue hacia el conflicto y será muy grave, o hay una desescalada, y Donald Trump tomó su decisión», relató.

En un tono más jocoso, el diario Het Laatste Nieuws reveló este miércoles que esa misma noche, con motivo de un evento belga relacionado con la cerveza, De Wever bromeó sobre el encuentro y dijo que se había olvidado sus notas para el discurso en la cita con el estadounidense.

«Así que existe la posibilidad de que el presidente estadounidense se encuentre en su maletín, junto a su informe diario de seguridad, un análisis del sector cervecero belga. Y si Trump cree que ‘cerveza’ es una palabra en clave para Groenlandia, puede que mañana me despierte en una celda», dijo De Wever, según publica el diario.

En todo caso, el primer ministro aseguró ante el Parlamento que «estas últimas semanas han mostrado dolorosamente que la Unión Europea está a menudo a merced de las olas creadas por otros, que dependemos demasiado a menudo de factores que no controlamos y que no hemos puesto suficientemente en valor nuestros propios activos». EFE

