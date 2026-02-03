El primer Mundial de Leyendas reunirá en Brasil a Romário, Puyol, Agüero y Henry

Río de Janeiro, 2 feb (EFE).- Río de Janeiro albergará este año la primera edición del World Legends Cup, el Mundial de Leyendas cuyo título será disputado por 160 figuras de 8 países, entre las que destacan el brasileño Romário, el español Carles Puyol, el argentino Sergio Agüero y el francés Thierry Henry.

El nuevo torneo mundial, cuyas próximas ediciones ya fueron asignadas a Arabia Saudí, China y Estados Unidos, intentará reunir a algunos de los mayores ídolos del fútbol mundial para que las nuevas generaciones puedan conocerlos y las antiguas recordarlos, anunciaron este lunes sus organizadores en una rueda de prensa.

«No será solo una exhibición. También será una competición y los jugadores que ya aceptaron la invitación han dicho que están muy entusiasmados por volver a competir y por la posibilidad de disputar un título mundial», afirmó el fundador y presidente del World Legends Cup, el empresario saudí Nasr Jawid Buyadi.

Pese a que aún no fue definida la fecha de la edición de este año -lo más probable es que sea en el segundo semestre- ya quedó acordado que los siete partidos eliminatorios serán jugados en el estadio olímpico Nilton Santos y la final en el Maracaná.

Los competidores en la primera edición serán Argentina, capitaneada por Sergio Agüero y entrenada por Gabriel Batistuta; Brasil, comandada por Cafú y con Zico en el banquillo; España, que tendrá a Carlos Puyol como capitán y Fernando Hierro como estratega, y Francia, con Thierry Henry como capitán y Patrick Vieira como técnico.

Completan la lista Italia, capitaneada por Gianluigi Buffon y entrenada por Paolo Maldini; Países Bajos, con Clarence Seedorf comandando en la cancha y Ruud Gullit en el banquillo; Arabia Saudí, cuyo capitán será Yasser Al-Qahtani y el técnico Majed Abdullah; y Nigeria, liderada por Nwankwo Kanu y con Khalilou Fadiga en el banquillo.

Según las reglas del torneo, los partidos serán de 60 minutos (dos tiempos de 30 minutos) con once jugadores en la cancha y otros nueve en el banquillo, pero las sustituciones no tendrán límite.

«Es muy especial para los que ya jugamos fútbol tener la oportunidad de disputar un Mundial como este. Estoy muy feliz de ser uno de los brasileños que tendrá la oportunidad de volver a la cancha para hacer lo que más me gusta, que es jugar fútbol, especialmente en mi ciudad y en el Maracaná», afirmó Romário.

En el evento de presentación del Mundial igualmente estuvieron presentes Clarence Seedorf, que también es uno de los principales organizadores, y exfutbolistas como el argentino Javier Saviola, el italiano Alessandro Nesta y los brasileños Emerson y Athirson.

«Vendremos con la garra y la competitividad de siempre, aunque sabremos que enfrentaremos a selecciones muy duras. Lo más importante es que podamos disfrutar el torneo y que los niños puedan conocer a los ídolos de sus padres», dijo Saviola.

Seedorf afirmó que los organizadores ya entraron en contacto con cerca de 120 exfutbolistas y que todos manifestaron su interés y entusiasmo. «Lo único que nos falta es la fecha», dijo.

«Hicimos un análisis de fechas a partir de disponibilidad de hoteles, de potencialidad y del calendario, y ya tenemos la fecha definida, pero preferimos dejarla en suspenso y anunciarla después», afirmó Buyadi al ser interrogado por EFE.

El organizador afirmó que la expectativa es atraer a unos 50.000 turistas extranjeros a Río de Janeiro, transmitir el torneo para unos 900 millones de espectadores en 75 países y alcanzar 1.000 millones de seguidores en redes sociales. EFE

