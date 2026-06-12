El principal partido opositor de Armenia impugna los resultados de las elecciones

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Ereván, 12 jun (EFE).- El principal partido opositor armenio impugnó este viernes ante la Comisión Electoral Central (CEC) los resultados de las elecciones legislativas del pasado 7 de junio, donde ganó por mayoría absoluta el partido gobernante.

La formación prorrusa Armenia Fuerte, respaldada por el Kremlin y liderada por el empresario ruso-armenio Samvel Karapetián, presentó «una solicitud sobre el reconocimiento de los resultados electorales como inválidos», informa la televisión local.

La oposición denunció numerosas violaciones de la legislación electoral tanto durante la votación como a lo largo de la campaña, en la que varios de sus candidatos fueron arrestados por supuesta compra de votos.

También criticaron el hecho de que tanto funcionarios como soldados fueran obligados a votar a favor del partido oficialista Contrato Civil, encabezado por el primer ministro, Nikol Pashinián.

En caso de que la CEC no responda «con celeridad» a la solicitud, Armenia Fuerte tiene intención de recurrir ante el Tribunal Supremo del país caucásico.

Además, el partido Armenia Próspera, que se quedó fuera del Parlamento por unas pocas décimas, ha llamado a manifestarse frente a la sede de la comisión electoral, motivo por el que las autoridades han desplegado efectivos antidisturbios en las inmediaciones del edificio.

El primer ministro denuncia la «compra de votos» de la oposición

Pashinián respondió este viernes alegando que ninguna de las formaciones opositoras, a las que llama ‘el partido de la guerra’, habrían superado el 4 % de votos -el límite exigido para acceder a la cámara- si no fuera por «la compra de votantes».

Las protestas opositoras coinciden con las quejas del Kremlin, que después de apoyar durante la campaña a los rivales de Pashinián y aprobar un gran número de sanciones contra los productos armenios, se negó a felicitar a Pashinián por su victoria debido a las supuestas violaciones.

Moscú ha lanzado una campaña mediática de desprestigio de Pashinián por su acercamiento a la Unión Europea y Estados Unidos, que incluye la amenaza de suspender los suministros de petróleo y gas.

Según los resultados oficiales preliminares publicados el lunes, el partido del primer ministro, Nikol Pashinián, logró el 49,82 % de los votos, por lo que formará gobierno en solitario, frente al 23,28 % del principal partido opositor, Armenia Fuerte. Mientras, el bloque Armenia del expresidente Robert Kocharián sumó un 9,94 % de los sufragios.

A falta de que la CEC publique el domingo los resultados oficiales definitivos, Contrato Civil no parece haber logrado la mayoría constitucional que necesitaba para, por ejemplo, firmar un tratado de paz con Azerbaiyán. EFE

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